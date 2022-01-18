Barış Yarkadaş: Acaba Sezen Aksu ‘’Ben ne yaptım? Kimlere ne için destek vermişim… Nasıl bir felakete yol açmışım’’ diye düşündü mü?

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, yeni şarkısında geçen “Adem ile Havva cahiline söyleyin” dizesi sebebiyle eleştiri oklarının hedefine oturtulan şarkıcı, söz yazarı Sezen Aksu’nun, 2010 referandumunda “Hayır” oyu verecekler için söylediği, “İki cihanda lekelisiniz” ifadesini hatırlattı. Yarkadaş, “Acaba Sezen Aksu ‘Ben ne yaptım? Kimlere ne için destek vermişim… Nasıl bir felakete yol açmışım’ diye düşündü mü?” diye sordu.

Yarkadaş, bugünkü yazısında, “AKP’li üst düzey isimlerin Sezen Aksu’ya yönelik tepkilerini görünce, şunu düşündüm” diyerek şunları kaydetti:

“Acaba Sezen Aksu ‘Ben ne yaptım? Kimlere ne için destek vermişim… Nasıl bir felakete yol açmışım’ diye düşündü mü? Acaba bir pişmanlık duygusu yaşadı mı? Bugün referandum yapılsa, kendisine tahammül edemeyenler için yine oy ister mi? Bizler için yine “İki Cihanda Lekelisiniz” der mi? Acaba, son pişmanlık fayda eder mi? Bir zamanlar “Değer mi hiç? Değer mi, değer mi değer mi söyle” şarkısıyla dillerden düşmeyen Sezen Aksu’ya şimdi sormak gerekir:

AKP için değer miydi Sezen Aksu? Değer mi, değer mi, değer mi söyle…”

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