Fatih Altaylı’dan Sezen Aksu eleştirilerine sert tepki: Gerçekten “Ha….iniz”

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu’nun bir şarkısında geçen “Adem ile Havva cahiline söyleyin” dizesi sebebiyle eleştiri oklarının hedefine konulmasına sert bir dille tepki gösterdi.

Muhafazakâr kesimden gelen eleştirilere, “Size edecek tek bir söz var ama burada yazamam. ‘Ha…’ ile başlıyor. Çoğul olduğunuz için de ‘...tiriniz’ ile bitiyor. Gerçekten Ha….iniz” diye tepki gösteren Altaylı, “Küçücük bir kadındır. Ama büyük lokmadır” dedi.

Altaylı, “Çoluk çocuğa yurt adı altında çalışan tarikat evlerinde taciz, tecavüz edince kendini muhafazakarların sözcüsü zannedenlerden tepki yok… Buralarda baskı sonucu çocuklar intihar edince kendini muhafazakarların sözcüsü zannedenlerden tepki yok… Aynı yerlerde 18 yaşında çocukların kafası kesilip, deccali öldürdüm çığlıkları atılınca kendini muhafazakarların sözcüsü zannedenlerden tepki yok… Cinci hoca kadın erkek, karı koca demeden önüne geleni becerince kendini muhafazakarların sözcüsü zannedenlerden tepki yok… Şeyh hazretleri tarikatta kim var kim yok, cinsiyet ayırmadan badeleyince kendini muhafazakarların sözcüsü zannedenlerden tepki yok… Hırsızlık, yolsuzluk, sözde inandıkları dinde yasak ve ayıp olan her türlü rezillik alıp yürüyünce kendini muhafazakarların sözcüsü zannedenlerden tepki yok… Ama bir kadın sanatçı 5 yıl önce yayınlanmış bir şarkısında Adem ile Havva’ya cahil dedi diye ortalık yıkılıyor. Neymiş, değerlerimiz ayaklar altına alınmış. Yukarıda saydığım onca olayda muhafazakarlar değerlerin içine ederken çıtınız çıkmıyor da, bir şarkı sözündeki teşbihten mi gocunuyorsunuz be utanmazlar” diye yazdı.

“Size edecek tek bir söz var ama burada yazamam. ‘Ha…’ ile başlıyor. Çoğul olduğunuz için de ‘...tiriniz’ ile bitiyor. Gerçekten ‘Ha….iniz.’ Bu sözde muhafazakâr linç girişimi yetmiyormuş gibi bir başka grup ise bu linçi görüyor ve sessiz kalıyor. ‘Yetmez ama evet derken başına gelecekleri düşünseymiş…’ Siz de ’Ha...’ Sezen ulan bu Sezen Aksu. Bu ülkenin değeri ulan. Yüz tane bin tane olan bir şey değil” diyen Altaylı, şöyle yazdı:

“Küçücük bir kadındır. Ama büyük lokmadır.”

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