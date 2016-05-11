Sezaryenle doğum yapan narkoz etkisindeki kadını taciz etti

Adana'da bir hastanede sezaryenla doğum yapan kadını taciz ettiği ileri sürülen hasta bakıcı 46 yaşındaki A.U. tutuklandı.



İsmi açıklanmayan anne adayı, doğum sancıları başlayınca yakınları tarafından bir devlet hastanesine götürüldü. Kadının takibini yapan doktor, sezaryenle doğumu gerçekleştirdi.

Narkoz etkisindeki kadın tacizi fark etti

DHA'nın haberine göre, genç anne uyanma odasına alındı. Hasta bakıcı A.U., narkozun etkisinde olan kadını taciz etti. Yarı baygın haldeki anne, narkozun etkisiyle hasta bakıcıya karşı koyamadı ancak tacizi fark etti. Kendine gelince odaya alınan anne, durumu eşine anlattı. Çocuk sevinci yaşarken tacizle şok olan çift, durumu polise bildirdi.

Kendisini 'hayal gördü' diye savundu

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, hasta bakıcı A.U.'yu gözaltına aldı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen A.U., evli olduğunu, kadının narkozun etkisiyle hayal görmüş olabileceğini iddia etti.



İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen hasta bakıcı, tutuklandı.