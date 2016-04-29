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Aydın'daki yatılı okulda, müdür yardımcısından kız öğrenciye taciz iddiası!

Tacize uğrayan öğrenci, o anları telefonla kaydettiğini söyledi

29 Nisan 2016 20:48

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir lisenin müdür yardımcısı O.Ş.’nin, yatılı okuyan kız öğrencilerden 15 yaşındaki N.A.’ya cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Genç kadının durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan O.Ş., sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin talimatıyla açığa alındı. A., taciz anını arkadaşından aldığı ödünç telefonla kaydettiğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, yatılı okuduğu lisede müdür yardımcısı olan O.Ş.’nin, uzun zamandır kendisini odasına çağırarak sözleriyle taciz ettiğini iddia eden 9’uncu sınıf öğrencisi N.A., durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine A.’nın ailesi, Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevkedildiği adliye adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konudan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili idari soruşturma başlattı. N.A. açığa alındı. 

 

Dikkat çeken ‘Özgecan’ paylaşımı

 

Müdür yardımcısı tarafından taciz edildiğini iddia eden N.A’nın 14 Şubat 2015'de sosyal medyadaki kişisel profilinde yazdığı "Tecavüzü ya da Tacizi önlemenin yolu; Kızını kapalı giyinmeye zorlamak değil, Oğlunu Sapık yetiştirmemektir" paylaşımı dikkat çekti.

Taciz anını telefonuna kaydetti

 

Müdür yardımcısı O.Ş.’nin, önlem için odaya geldiğinde telefonunu alması üzerine bir arkadaşından ödünç aldığı cep telefonuyla kayıt gerçekleştirdiği öne sürülen N.A.’nın sözlü tacizi kaydettiği de belirtildi. Öte yandan okulun yatılı bölümünde yarısı kız toplam 135 öğrencinin eğim gördüğü öğrenildi.

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