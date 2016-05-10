Nisan ayında cinsel taciz haberlerinin yüzde 67'si eğitim kurumlarından!

Nisan ayında medyaya yansıyan haberlere göre, en az 131 kız öğrenci tacize maruz kaldı. Medyaya yansıyan taciz vakalarının yüzde 67’si eğitim kurumlarından geldi. Tacizcilerin arasında öğretmenler, müdürler, müdür yardımcıları, okul kantini işletmecileri, servis şoförleri vardı. Nisan ayında, medyaya tam 51 cinsel taciz vakası yansıdı; bu haberlere göre bir ayda en az 155 kadın ve kız tacize uğradı.

Bianet'ten Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre, yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, medyaya yansıyan taciz vakalarının yüzde 67’si eğitim kurumlarından geldi.

Mart ayında ise medyaya yansıyan taciz olaylarının yüzde 58'i okul, kurs, etüt merkezi ve çocuk rehabilitasyon merkezlerinde yaşanmıştı.

131 kız öğrenci tacize uğradı

Nisan’da eğitim kurumlarıyla bağlantılı 34 cinsel taciz vakası medyaya yansıdı; en az 131 kız öğrenci tacize maruz kaldı.

Tacizcilerin arasında öğretmenler, müdürler, müdür yardımcıları, okul kantini işletmecileri, servis şoförleri, okulda çalışan hizmetliler, okul çevresindeki büfe-market gibi işletmelerin çalışanları yer aldı.

Kız öğrencilerin yüzde 73’üne öğretmenleri cinsel tacizde bulundu: 96 kız öğrenciyi öğretmenleri, üçüne kantin işletmecisi, yedisine okul müdürleri, beşine müdür yardımcıları, dördüne okulun karşısındaki büfenin sahibi, sekizine okul yanındaki marketin sahibi, birine okuldaki temizlik işçisi, ikisine okulda çalışan elektrikçi, ikisine okul servisi şoförleri, birine okuldaki başka bir öğrenci, birine okula izinsiz giren yetişkin bir erkek, birine okul etrafında dolaşan yetişkin bir erkek cinsel tacizde bulundu.

Öğrencilerin yüzde 83’ü fiziksel tacize, yüzde 12’si hem fiziksel hem dijital tacize, yüzde 4’ü dijital tacize, bir kız öğrenci ise sözlü tacize maruz kaldı.

Sadece yüzde 44'ü tutuklandı

Tacizcilerin sadece yüzde 44’ü tutuklandı; yüzde 15’i ise açığa alındı. Tutuklananların üçte birini öğretmen olmayan failler (okulda çalışan elektrikçi, okulun karşısındaki büfenin sahibi, kantin işletmecisi, okul yanındaki marketin sahibi, okula izinsiz giren yetişkin erkek) oluşturdu.

Diğer tacizciler ise haklarında idari ve/veya hukuki soruşturma başlatıldı. Birçok tacizci öğretmen görev yaptıkları okulda göreve devam ederken, bazıları ise haklarında hukuki işlem yapılmaksızın başka okullara atandı. Bir tacizci öğretmenin “okul müdürü tarafından gözlem altında” olduğu belirtildi.

21 ilden okulda taciz haberleri geldi

Eğitim kurumlarından gelen taciz haberlerinin illere göre dağılımı şöyle:

Adana (10 öğrenci tacize maruz kaldı), Antalya (1 öğrenci tacize maruz kaldı), Antep (2 ayrı vakada 10 öğrenci tacize maruz kaldı), Aydın (1 öğrenci tacize maruz kaldı), Batman (3 öğrenci tacize maruz kaldı), Bolu (1 öğrenci tacize maruz kaldı), Bursa (10 öğrenci tacize maruz kaldı), Diyarbakır (2 ayrı vakada 10 öğrenci tacize maruz kaldı), Düzce (8 öğrenci tacize maruz kaldı), Erzurum (2 ayrı vakada 12 öğrenci tacize maruz kaldı), Eskişehir (4 ayrı vakada 7 öğrenci tacize maruz kaldı), İstanbul (3 ayrı vakada 3 öğrenci tacize maruz kaldı), İzmir (3 ayrı vakada 4 öğrenci tacize maruz kaldı), Kırklareli (2 ayrı vakada 8 öğrenci tacize maruz kaldı), Kırşehir (1 öğrenci tacize maruz kaldı), Kocaeli (2 ayrı vakada 16 öğrenci tacize maruz kaldı), Muğla (2 ayrı vakada 5 öğrenci tacize maruz kaldı), Niğde (1 öğrenci tacize maruz kaldı), Tokat (2 öğrenci tacize maruz kaldı), Uşak (15 öğrenci tacize maruz kaldı), Yalova (3 öğrenci tacize maruz kaldı).

Diğer taciz vakalarında da mağdurlar çocuk

Nisan’da eğitim kurumlarıyla bağlantılı olmayan 16 taciz vakası medyaya yansıdı; en az 24 kadın ve kız çocuğu tacize maruz kaldı.

Tacize maruz kalanların yüzde 46’sını 18 yaş altındaki kız çocukları oluşturdu.

24 kişi tacize uğradı, 4 kişi tutuklandı

Medyaya yansıyan haberlere göre, tacizcilerin sadece dördü tutuklandı.

Dört kadına işyerlerinde üst kademelerinde çalışan erkekler, birine aile hekimi, birine hastanede işçi olarak çalışan bir erkek, yedisine tanımadığı erkekler tacizde bulundu. Kız çocuklarının altısına Trabzon Aile Bakanlığı İl Müdürlüğü memuru, birine akrabası, birine komşusu, ikisine üvey babası, birine ise tanımadığı bir erkek tacizde bulundu.

21 kadın ve kız çocuğu fiziksel tacize maruz kalırken, bir kadın hem fiziksel hem dijital tacize, iki kadın ise teşhirciliğe maruz kaldı.

Kadın ve kız çocuklarının dördü sokakta, dördü işyerlerinde, üçü evde, ikisi otobüste, ikisi apartman girişlerinde, biri hastanede, biri muayenehanede tacize maruz kaldı. Yedi kız çocuğuna yönelik taciz olaylarının yaşandığı mekana ilişkin bilgiler haberlerde yer almadı.

Eğitim kurumlarıyla bağlantılı olmayan taciz haberlerinin illere göre dağılımı şöyle:

Amasya (1 çocuk tacize maruz kaldı), Antalya (2 ayrı vakada 3 kadın tacize maruz kaldı), Aydın (1 kadın tacize maruz kaldı), Bartın (1 kız çocuğu tacize maruz kaldı), Edirne (1 kız çocuğu tacize maruz kaldı), Isparta (2 kadın tacize maruz kaldı), İstanbul (2 ayrı vakada 2 kadın tacize maruz kaldı), İzmir (1 kız çocuğu tacize maruz kaldı), Kırşehir (1 kadın tacize maruz kaldı), Kocaeli (2 ayrı vakada 2 kadın tacize maruz kaldı), Konya (1 kadın tacize maruz kaldı), Samsun (2 kadın tacize maruz kaldı), Trabzon (6 kız çocuğu tacize maruz kaldı).