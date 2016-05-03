Üç öğrencisini taciz ettiği iddia edilen müdür yardımcısına 72 yıl hapis istemi

Yalova'da bir anadolu lisesindeki müdür yardımcısı hakkında üç kız öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla 36 yıldan 72 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Açığa alınmayıp bir başka okulda görevlendirilen müdür yardımcısı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

“Üşürsen odama gel”

Lisede okuyan D.K., ifadesinde, Y.Y.’nin geçen sene “Yarın okulda kalorifer yanmayacak, soğuk olacak. Kalın giy. Eğer üşürsen, gel odama. Bütün gün ısınabilirsin” dediğini, bir hafta merdiven önünde bekleyip “Hadi gel odama” diye baskı yaptığını, kendisinin “Tamam” diyerek geçiştirdiğini söyledi. Bu yıl ise odasına gittiği Y.Y.’nin, arkasından sarılarak elini göğsüne koyduğunu savunan D.K., “Ben tepki gösterip geri çekilince elini kalçama vurarak, ‘Hadi git sınıfına’ dedi” diye konuştu.

Çeşitli faaliyetler hakkında odasına gittiğinde Y.Y.’nin kendisine sarıldığını ileri süren Y.Y., bunun altı yedi kez tekrarlandığını iddia etti. D.K., “Bunlarla karşılaşmamak için bir hafta sınıftan çıkmadım. Y.Y. sürekli yanıma geldi, başımda bekledi. Birkaç arkadaşıma da aynı şekilde davrandı” dedi.M.K. ise bir gün kağıt almak için Y.Y.’nin odasına gittiğini belirterek, “Bana kağıtları göstermek için yaklaşıp arkamdan sarıldı. Kendimi geri çektim. Müdür yardımcısı olduğu için sürekli koridorda dolaşıyordu. D.A. adlı arkadaşımla bizi görünce elini göğsüme doğru attı. Bir süre okulumuzda sıkıntılı olaylar olduğu için Y.Y. üst kattaki boş odaya önce D.A.’yı, sonra beni çağırdı. Odada konuşurken iki kolunu boynuma attı” dedi.

D.A. da Y.Y.’nin diğer iki arkadaşıyla birlikte kendisini sürekli soru sormak için odasına çağırdığını, teneffüslerde kolunu omuzlarına attığını, kolunu sürekli omzuna doğru uzattığını savunarak, “Konuşurken gözlerime değil, göğüslerime bakıyordu. Birgün kağıt almak için odasına gittiğimde arkamdan sarıldı. Birgün çantamdan çakmak çıkınca ders saatinde boş sınıfa çağırdı. Her kelimede bana doğru adım adım yaklaşıp duvara yapıştırdı. Gidecek yeri kalmayınca tek koluyla beni duvara yasladı. Kolunun altından kaçıp kapıyı açtım” dedi. D.A. bu olaylardan ötürü psikolojik tedavi aldığını anlattı.Y.Y., üç kız öğrencinin okulda sigara içmeleri nedeniyle haklarında soruşturma başlattığı için intikam almak amacıyla bu suçlamanın yöneltildiğini ileri sürerek, “Öğrencilerle fiziki temasta bulunmadım. Bazen kız öğrencileri taltif etme babında saçına dokunarak teşekkür etmişimdir” dedi.

İddianamede, Y.Y.’nin okulda müdür yardımcısı olması nedeniyle nüfuzunu kullanarak cinsel istismarda bulunduğu belirtilerek, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 103/3-d maddesine göre, bir çocuğa yönelik istismar için 12 yıldan 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi. Suçu üç ayrı çocuğa karşı işlediği için istenilen ceza 36 yıldan 72 buçuk yıla kadar çıkıyor. Y.Y. idari soruşturma sonucunda görevinden alınarak, Çiftlikköy’deki bir başka okula atandı. Ancak 16 Nisan’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.