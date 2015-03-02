Seyyar satıcı 'ölüm sebebim zabıtalar' notuyla intihar etti

Adana'da tablada kestane ve Antep fıstığı satarak geçimini sağlayan seyyar satıcı, "Benim ölüm sebebim zabıtalar. Bir cinayet işlendiği zaman bir ekip almaya gelir, bir tablayı almaya on ekip gelir, bu mu adalet" yazılı bir not bırakıp intihar etti.

Olay, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kestane ve Antep fıstığı satarak geçimini sağlayan 61 yaşındaki Cemil Bozkuş, zabıtalar sıkı denetim yaptığı için işe çıkamaz oldu. Bu nedenle mali sıkıntıya giren Bozkuş, sattığı ürünleri borçla aldığı için ödeyemedi. 20 bin lira borcu olan Bozkuş ne zaman tablayı alıp kestane satmaya çıksa zabıtalar tarafından yakalanarak, tablasına ve malzemelerine el kondu.

Bu nedenle psikolojisi bozulan Bozkuş, dün gece eve gelip akşam yatak odasına geçti. Eşi Şaziye Bozkuş ise salonda uyudu. Şaziye Bozkuş, sabah kalkıp yatak odasına girdiğinde eşini tavandaki demire asılı halde görünce bağırdı. Bunun üzerine çocukları odaya gelerek maket bıçağıyla çamaşır ipini kesip Bozkuş'u indirip hemen sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cemil Bozkuş'un öldüğünü belirledi.

Polisler, evde yapılan incelemede "Benim ölüm sebebim zabıtalar. Bir cinayet işlendiği zaman bir ekip almaya gelir, bir tablayı almaya on ekip gelir, bu mu adalet" yazılı bir not buldu. Şaziye Bozkuş verdiği ifadede, eşinin işlerinin zabıta nedeniyle bozulduğunu ve 20 bin lira borcu olduğunu söyledi. Bozkuş'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından Bozkuş'un cenazesi ailesine teslim edildi.