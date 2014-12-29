Zabıta kuşyemi satan kadının parasını havuza attı, ayağına poşet bağlayan bir kişi topladı!

Ankara’da yaşlı kadının kuşyemi satarak kazandığı paraları zabıta görevlileri tarafından süs havuzuna atıldı. Ayaklarına poşet bağlayan bir vatandaş, paraları toplayarak çıkardı.

Kuşyemi satarak geçimini sağlayan 79 yaşındaki Esme nine, Güvenpark’ta bulunan süs havuzunun başına geldi.

İddiaya göre, yaşlı kadın, yanında getirdiği kuşyemi tezgahını açarak satmaya başladı. Bu sırada Güvenpark’ta görev yapan zabıta ekipleri, yaşlı kadına satış izni olmadığını belirterek, parkı terk etmesini istedi. Yaşlı kadınla tartışmaya başlayan zabıta, sinirlenince yaşlı kadının paralarını süs havuzuna atarak olay yerinden ayrıldı. Çevredeki vatandaşlar yaşlı kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Esme Nine havuza girmek isteyince çevredekiler tarafından zorlukla durduruldu. Yaşlı kadının havuza girmekte ısrar etmesi üzerine bir vatandaş havuza girerek paraları alacağını söyledi. Ayaklarının ıslanmaması için etrafta çizme aramaya başlayan vatandaş, bulamayınca ayaklarına poşet bağlayarak çevredekilerin yardımıyla süs havuzuna girerek paraları topladı. Paraları alan yaşlı kadın, kuş yemlerini de alarak parktan ayrıldı.