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Antalya'da zabıta, pazarcılara biber gazı sıktı

Antalya'da ruhsatsız satış yaptıkları gerekçesiyle tezgâhlarının kaldırılmasına karar verilen pazarcılar ve zabıta arasında arbede çıktı

28 Şubat 2015 18:53

Antalya'da pazarcılar ile zabıta görevlileri arasındaki, döner bıçakları ve demir çubukların kullandığı kavga, zabıtanın biber gazı sıkmasıyla büyüdü.

DHA'nın haberine göre, Antalya'da 3 haftadır olduğu gibi sabah saatlerinde Şirinyalı Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'na gelen zabıta ekipleri, belediye ekiplerince işaretlenen ruhsatsız pazar yerlerine zabıta aracı ve çöp kamyonlarını koyarak tezgâh açılmasına engel oldu.

Pazar yerine gelen esnaf ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Bu sırada bazı pazarcılar zabıta araçları ve kamyonların önlerine tezgahlarını açtı. Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Amiri Mustafa Muzaç; pazarcılara, ruhsatsız olan tezgâhları boşaltmak zorunda olduklarını söyledi.

Muzaç'ın talimatıyla pazar alanına girmek isteyen zabıta ekipleriyle pazarcılar arasında kavga başladı. Pazarcılar, zabıta ekiplerine döner bıçakları ve demir çubuklarla saldırmak istedi. Zabıtanın biber gazı kullanmasıyla kavga daha da büyüdü. Arbede sırasında pazarcı Akif Yaşar, kendi salladığı demirin kafasına gelmesiyle yaralandı.

Olayların büyümesi üzerine devreye polis ekipleri girdi. Zabıta ekipleri biber gazı kullanmaya devam edince polis ekipleri pazarcılara doğru sıkılan gazın ortasında kaldı. Pazarcılar ile zabıta arasında yaşanan kavga polislerin 10 kişiyi gözaltına almasıyla son bulurken, zabıta ve çevik kuvvet ekipleri ile pazarcıların bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Yetkililer önümüzdeki hafta pazarın tamamının kaldırılacağını belirti.

 

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