Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen bomballı saldırıda hayatını kaybeden Alper Sapan'ın kız arkadaşı hissettiklerini sosyal medyadan paylaştı. Genç kadın "Nasıl kıydılar sana. Parçalanmış bedenlerin fotoğrafları paylaşılıyor, sevmiş olduğum adamın parçalarını görür müyüm diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Savaş ve militarizm karşıtı tavrı ile bilinen Alper Sapan, 2014 yılında 18 yaşındayken Vicdani Ret Derneği’nin düzenlediği bir etkinlikte vicdani reddini “Merhaba, ben Alper Sapan... 19 yaşında bir anarşistim. Devletin adaletsizliğine, sömürüye ve zulme karşıyım. İnsanın insan öldürmesini, şiddeti ve devleti reddediyorum. Kimse için ölmeyecek, öldürmeyecek, kimsenin askeri olmayacağı, Savaşsız, ulussuz, sınırsız bir dünya için, özgürlük için vicdanımı dinliyor ve askerliği reddediyorum” sözleriyle açıklamıştı.

Kütüphane ve çocuk parkı yapmak amacıyla Kobanê'ye gitmeye hazırlanan grupla birlikte Eskişehir'den Suruç'a gelen Sapan, burada SGDF üyeleri tarafından yapılan basın açıklamasına katıldığı sırada patlayan bomba nedeniyle hayatını kaybetti. Alper Sapan'ın kız arkadaşı sosyal medyada hissettiklerini anlatan bir yazı paylaştı. Genç kadının yazdıkları şöyle:

"İntikamını alamazsam yanına gömmesinler beni Alper. Yeminim olsun bunun peşini bırakmam. Olmuyor Alper. Oturuyorum kalkıyorum hazmedemiyorum. Çığlıklarım dindi şimdi beynimde bir uğultu... Düşünmeden edemiyorum seni. Kabullenemiyorum gözüm. Kabullenemiyorum ölümünü. Hala bekliyorum arayacaksın diye. Dört duvar cehennem oldu. Ben sana bakmaya kıyamadım. Öpmeye kıyamadım. Seversem canın yanar diye korktum. Seni parçalara ayırdılar Alper'im. Nasıl kıydılar sana. Parçalanmış bedenlerin fotoğrafları paylaşılıyor, sevmiş olduğum adamın parçalarını görür müyüm diye düşünüyorum. Bunu nasıl yaşattınız bize."