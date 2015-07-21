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Suruç'a giden CHP heyeti: Gençlerin hedefi olan kütüphaneyi kuracağız

Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, CHP'li belediyeler olarak katledilen gençlerimiz adına hem kütüphaneyi oraya kuracağız hem de çocuk parkı inşa edeceğiz' dedi

21 Temmuz 2015 14:31

CHP Suruç heyetinde yer alan Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "Güvenlik güçlerine, istihbarat birimlerine seslenmek istiyorum. Nerede görmezden geldiyseniz bunun hesabını sizlerden soracağız. Bunları duymazdan gelenlere bir kez daha sesleniyorum. Elinizde imkan varken bundan sonrasını önlemek zorundasınız. Bunun vebali boynunuzda olacak, bizim elimiz de sizin iki yakanızda olacak" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, saldırıda hayatını kaybeden gençlerin yapmak istedikleri kütüphanenin CHP tarafından kurulacağını açıkladı. Ağbaba "Gençlerin hedefi orada kütüphane kurmaktı, biz de CHP'li belediyeler olarak hem yasını tutacağız, hem de kütüphaneyi oraya kuracağız. Çocuk parkı inşa edeceğiz katledilen gençlerimiz adına" diye konuştu. 

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

Birkaç tespitimizi paylaşmak istiyorum. Biz daha önce Suruç'a gelmiş ve Kobani'ye gitmiştik. Burada gördüğümüz manzara korkunçtu. Gençlerin Suruç'a geleceği, basın toplantısı yapacağı biliniyor. Müthiş bir güvenlik zaafiyeti var. MİT'in ne işe yaradığını insanın sorası geliyor. MİT maalesef hiçbir katliamı ortaya çıkaramadı. MİT, KİT'e döndü, kişisel istihbarat teşkilatına döndü. Erdoğan'ın kişisel istihbarat teşkilatı gibi çalışıyor.

Reyhanlı'da 50 kişinin, Cilvegözü'nde 13 kişinin ölmesi, Diyarbakır'da Niğde'de insanların katledilmesi... Bunların arkasındaki gücü ortaya çıkarmadı MİT. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, demokrasi olsun olmasın. Bunun bir sonucu olmalı. MİT zaten siyasallaşmış. MİT Müsteşarı derhal görevi bırakmalıdır. Geçici içişleri bakanı istifa etmelidir. Hükümetin siyasi sorumluluk alması için çağrı yapıyoruz.

AKP'nin ve MİT'in Suriye politikalarının sonucudur Suruç. Ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Gençlerin hedefi orada kütüphane kurmaktı, biz de CHP'li belediyeler olarak hem yasını tutacağız, hem de kütüphaneyi oraya kuracağız. Çocuk parkı inşa edeceğiz katledilen gençlerimiz adına.

Son olarak Reyhanlı Cilvegözü gibi katliamlar gibi karanlık kalmasın. Bugün Meclis'e araştırma önergesi vereceğiz. Türkiye'nin başı sağolsun diyorum.

 

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