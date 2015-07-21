T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gezi'de gözünü kaybetti, Suruç'ta bacağından yaralandı

Çağdaş Küçükbattal tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Hastanesi’nden moral pozu verdi

21 Temmuz 2015 13:29

Gezi Parkı protestoları sırasında yüzüne isabet eden gaz fişeği nedeniyle gözünü kaybeden 28 yaşındaki Çağdaş Küçükbattal, Suruç’ta düzenlenen bombalı saldırıda da bacağından yaralandı. Çağdaş, Berkin Elvan için ağaç dikmek, çocuklar için bir kütüphane inşa etmek ve savaşın acılarını yaşayanlarla dayanışmak için Suruç'a İstanbul 'dan giden gençler arasında yer alıyordu. Patlamada ayağı kırılan ve kalçasına şarapnel parçaları saplanan Çağdaş’ın sağlık durumu iyi. 

Bahadır Özgür’ün Radikal’de yer alan haberine göre, Gezi protestolarının yayıldığı akşam olan 31 Mayıs'ta Tarlabaşı'nda toplananların en önünde bulunan Küçükbattal polisin tarafından atılan gaz fişeğinin yüzüne gelmesi sonucu gözünü kaybeden ilk kişi oldu. Üç kez ameliyat olmasına rağmen sağ gözünü kurtarılamadı. Olaylardan aylar sonra 4 Kasım 2013 günü evinden çıktığı sırada polis tarafından gözaltına alındı. Gerekçe Gezi olayları ve daha öncesinde katıldığı bir eylemden dolayı terör örgütü üyeliği suçlamasıydı.

Çağdaş Küçükbattal, Gezi eylemleri nedeniyle 34 kişiyle beraber yargılandı. Ancak tedavisi nedeniyle iddianamesi hazırlanana ve dava açılana kadar 6 ay boyunca ev hapsiyle cezalandırıldı. Bu süreçte sürekli hastaneye gitmek zorunda olmasına rağmen ayağında elektronik kelepçe takılarak evden çıkışı yasaklandı. Çağdaş Küçükbattal, elektronik kelepçenin de ilk uygulandığı kişiler arasından yer aldı.

 

Seçimde HDP'den aday oldu

 

Ardından Halkların Demokrasi Partisi’nin İstanbul 1. Bölge’den 15’inci sıra milletvekili adayı oldu. Neden aday olduğu sorusuna o günlerde "HDP'nin talepleriyle Gezi'nin talepleri aynı. Gezi HDP'yi içerir, HDP de Gezi kitlesinin taleplerini. Gezi ruhunu Meclis’e taşımaya hazırlanıyoruz" diye yanıtlıyordu.

Harran Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi süren Çağdaş Küçükbattal, patlamada hayatını kaybeden arkadaşlarının acısını içine gömerek hastaneden moral pozu verdi. 

ETİKETLER

çağdaş küçükbattalsuruçgezihdppatlama

İlgili Haberler

Gezi'de gözünü kaybetti, ameliyat olacağı günü beklerken gözaltına alındı

TTB: Çağdaş Küçükbattal örneğinde olduğu gibi, gözünü yitirenlerin isimlerini istemenizin nedeni onları gözaltına almak, tutuklatmak ve tedavi süreçlerini engellemek midir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24