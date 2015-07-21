Gezi'de gözünü kaybetti, Suruç'ta bacağından yaralandı

Gezi Parkı protestoları sırasında yüzüne isabet eden gaz fişeği nedeniyle gözünü kaybeden 28 yaşındaki Çağdaş Küçükbattal, Suruç’ta düzenlenen bombalı saldırıda da bacağından yaralandı. Çağdaş, Berkin Elvan için ağaç dikmek, çocuklar için bir kütüphane inşa etmek ve savaşın acılarını yaşayanlarla dayanışmak için Suruç'a İstanbul 'dan giden gençler arasında yer alıyordu. Patlamada ayağı kırılan ve kalçasına şarapnel parçaları saplanan Çağdaş’ın sağlık durumu iyi.

Bahadır Özgür’ün Radikal’de yer alan haberine göre, Gezi protestolarının yayıldığı akşam olan 31 Mayıs'ta Tarlabaşı'nda toplananların en önünde bulunan Küçükbattal polisin tarafından atılan gaz fişeğinin yüzüne gelmesi sonucu gözünü kaybeden ilk kişi oldu. Üç kez ameliyat olmasına rağmen sağ gözünü kurtarılamadı. Olaylardan aylar sonra 4 Kasım 2013 günü evinden çıktığı sırada polis tarafından gözaltına alındı. Gerekçe Gezi olayları ve daha öncesinde katıldığı bir eylemden dolayı terör örgütü üyeliği suçlamasıydı.

Çağdaş Küçükbattal, Gezi eylemleri nedeniyle 34 kişiyle beraber yargılandı. Ancak tedavisi nedeniyle iddianamesi hazırlanana ve dava açılana kadar 6 ay boyunca ev hapsiyle cezalandırıldı. Bu süreçte sürekli hastaneye gitmek zorunda olmasına rağmen ayağında elektronik kelepçe takılarak evden çıkışı yasaklandı. Çağdaş Küçükbattal, elektronik kelepçenin de ilk uygulandığı kişiler arasından yer aldı.

Seçimde HDP'den aday oldu

Ardından Halkların Demokrasi Partisi’nin İstanbul 1. Bölge’den 15’inci sıra milletvekili adayı oldu. Neden aday olduğu sorusuna o günlerde "HDP'nin talepleriyle Gezi'nin talepleri aynı. Gezi HDP'yi içerir, HDP de Gezi kitlesinin taleplerini. Gezi ruhunu Meclis’e taşımaya hazırlanıyoruz" diye yanıtlıyordu.

Harran Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi süren Çağdaş Küçükbattal, patlamada hayatını kaybeden arkadaşlarının acısını içine gömerek hastaneden moral pozu verdi.