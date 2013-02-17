Sevil Sevimli: Hayatımdan bir yıl gitti, Türkiye'den buruk ayrılıyorum

Fransa’dan öğrenci değişim programıyla geldiği Eskişehir’de DHKP-C operasyonu kapsamında tutuklanan akabinde 3. yargı paketiyle tahliye edilen Sevil Sevimli, yargılandığı davada 5 yıl 2 buçuk ay hapis cezası aldı.

Kararı Taraf gazetesinden Hüseyin İstemil'e değerlendiren Sevil Sevimli, hayatından bir yıl gittiğini ifade ederek kendisi gibi yargılanan yüzlerce öğrenci olduğu için Türkiye’den bir yanı buruk ayrıldığını söyledi. Anne Sevim Sevimli, kızlarının cezaevine girmekten kurtulduğunu, artık evlerine gidebileceklerini söyledi.

Eskişehir’de altı kişinin yargılandığı DHKP-C davasında karar önceki gün çıktı. Dört öğrencinin beraat ettiği davada Fransa’daki Lyon 2 Üniversitesi’nde eğitim görürken, öğrenci değişim programıyla Türkiye’ye gelen Sevil Sevimli 5 yıl 2 buçuk ay hapis cezası aldı. Sevil Sevimli, kefalet için gerekli 10 bin lirayı yatırdıktan sonra hakkındaki adli kontrol kalkacak ve yurt dışına çıkabilecek. 4. yargı paketinin geçmesiyle beraat etmeyi bekleyen ve hakkındaki adli kontrolün kalkıyor olmasından çok mutlu olduğunu söyleyen Sevil Sevimli, yine de Türkiye’den buruk olarak ayrılacağını söyledi.



'Ailem perişan oldu'



Sevimli, “Bana 5 yıl 2 buçuk ay ceza verildi. Türkiye’nin koşullarına baktığımızda bu cezayı az buldum. Çünkü 32 yılla yargılanıyorum. Yine de sadece düşüncelerimi açıkladığım için bu cezanın verilmesi çok üzücü. Bu davada çok kaybım oldu, hayatımdan bir yılım gitti. Eğitimim için aldığım bursları kaybettim, ailem de benim için bölündü, perişan oldu.” dedi.

Sevimli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakkımdaki adli kontrolün kalkmasına çok sevindim. Artık ailemle ve arkadaşlarım biraraya gelebileceğim. Fransa’daki hocalarım okulla ilgili bir sıkıntının olmadığını söyledi. Bu karar her ne kadar bana kısmi olarak özgürlüğümü verse de Türkiye’de benim gibi yargılanan yüzlerce öğrenci var. Bu nedenle bir yanım buruk ayrılacağım. Umarım çıkarılacak olan 4. Yargı Paketi’yle Türkiye’de bir şeyler değiştirir."

Sevil Sevimli’nin avukatı İnayet Aksu, “Dosya, 4. Yargı Paketi yürürlüğe girdikten sonra tekrar ele alınacak ve Sevil beraat edecek. Duruşmada diğer avukat arkadaşlarla beraber ısrarla ek süre istedik. Ancak mahkeme teamüllere aykırı olduğu gerekçesiyle talebimizi reddetti. Pazartesi günü Sevil hakkında bulunan adli kontrolün kaldırılması için gerekli olan 10 bin lirayı yatıracağız. Sevil de Fransa’daki eğitimini devam ettirmek için çarşamba günü Fransa’ya dönecek. 4. Yargı Paketi’yle beraat ettiği zaman yatırdığımız parayı geri alacağız” dedi.



'Evimize döneceğiz, mutluyuz'



Sevil Sevimli’nin annesi Sevim Sevimli, artık evlerine gidebilecekleri için mutlu olduklarını söyleyerek şöyle konuştu: “Gerekli 10 bin lirayı yatıracağız. Yasak kalkacak ve biz de evimize gidebileceğiz. Bu kararla kızımız cezaevine tekrar girmekten kurtulmuş oldu. Avukatlarımız davayı erteleyip 4. Yargı Paketi kapsamına almak istedi ancak kabul edilmedi. Davadan dolayı ailecek perişan olmuştuk. Dava sonuçlandığı için çok mutluyuz.”