Le Monde'dan Erdoğan'a: Sevil Sevimli'nin suçu ne?

Fransız Le Monde gazetesi, Grup Yorum konserine katılan ve parasız eğitim pankartı açan Türk asıllı Fransız vatandaşı Sevil Sevimli’nin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Le Monde gazetesi, cuma günkü baskısında 20 yaşındaki Türk-Fransız çifte vatandaşı Sevimli'nin tutukluluğunu, birinci sayfadaki baş yazısına taşıdı. Gazete, Başbakan Erdoğan'a, "Sayın Erdoğan, Sevil Sevimli'nin suçu ne?" diye seslendi.

Yazıda, Sevimli'nin, 1 Mayıs kutlamalarına katıldığı, Grup Yorum konserine gittiği, parasız eğitim pankartı astığı ve bir öğrenci derneğinin pikniklerine katıldığı için DHKP-C üyeliğiyle suçlandığı belirtildi, "Fransız Büyükelçiliği yetkililerinin terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanan Sevimli'yi ziyaretine izin verilmedi. Elçilik yetkililerinin ve hatta Sevimli'nin avukatlarının dava dosyasına erişimi yok" denildi.

Başyazı olarak yayınlanan metinde şu çağrı dikkat çekiyor:

"O aslında hakkındaki suçlamalarla tamamen orantısız bir muamelenin kurbanı olan, hukuk devletine yakışmayacak bir yargının tutukladığı bir öğrenci. Sevil Sevimli'nin acilen serbest bırakılması ve Fransa'ya dönüşüne izin verilmesi gerekiyor."

Yazıda 2010'dan bu yana Türkiye'de 600'den fazla öğrencinin ve 70 gazetecinin tutuklu olduğu vurgulandı, "Türkiye'nin bölgesel statü iddiasında olduğu bu dönemde, ülkeyi bilenler, eski kötü alışkanlıkların dönüşünden endişe ediyor" denildi.

Sevil Sevimli'nin durumu Türkiye-Fransa ilişkilerine de bağlandı, "Onun tutukluluğu bu yeni başlangıcı boşa çıkarırsa cidden yazık olur" ifadesi kullanıldı.