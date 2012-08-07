Sevil Sevimli 88 gün sonra tahliye oldu!

Fransa'dan Erasmus programı ile okumaya geldiği Eskişehir'de tutuklanan Sevil Sevimli ve 5 arkadaşı tahliye edildi.

Alican Uludağ'ın cumhuriyet.com.tr'de yer alan haberi şöyle: Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Fransa’dan Erasmus programı ile okumaya geldiği Eskişehir’de tutuklanan Sevil Sevimli ve 5 arkadaşı hakkında “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme bununla birlikte 10 Mayıs’tan bu yana tutuklu olan Sevimli ve diğer 5 kişinin tahliyesine karar verdi.

Sevimli tutuklu bulunduğu Eskişehir H tipi cezaevinden dün gece serbest bırakıldı. Sevimli ve arkadaşlarının yargılanacağı davanın ilk duruşması ise 26 Eylül olarak belirlendi. 3. yargı paketi kapsamında kurulan mahkemenin kabul ettiği ilk iddianame de 2012/1 esas numarasıyla Sevil Sevimli’nin davası oldu.

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, Sevil Sevimli ve aynı operasyonda tutuklanan üniversite öğrencileri Kezban Yıldırım, Burcu Akın, Ceren Cevahir, Seren Özçelik ve Mustafa Erdal Harman da “yasadışı silahlı DHKP-C terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmakla” suçlandı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Sevil Sevimli ve 5 arkadaşı, Eskişehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonda gözaltına alınmış, 10 Mayıs’ta tutuklanmıştı. 3. Yargı Paketi kapsamında Bursa’da da terör mahkemesi kurulunca, soruşturmayı yürüren Ankara Başsavcı Vekilliği, dosyayı buraya göndermişti. Dosyada Sevim Sevimli’nin suçlandığı eylemler “Damında Şahan Güler Zere” isimli belgesele ve İstanbul’da düzenlenen Grup Yorum konserine katılmak, bu amaçla bilet satmak; “Parasız Eğitim İstiyoruz” ibareli afiş asmak ile dernek pikniğine gitmek olarak sıralanmıştı. Sevimli, mahkemede verdiği ifadede Fransa’da serbestçe yaptığı bu eylemlerin Türkiye’de suç olduğunu bilmediğini belirterek, “Fransa’da ne şekilde bir yaşam sürdürdüysem Türkiye’de de o şekilde yaşanması mümkündür diye hareket ettim. Yani sansür ya da toplatma kararı diye bir şey olabileceğini tahmin etmiyordum” demişti.