Sevil Sevimli cezaevinde geçen 90 gününü anlattı

Fransa’dan Erasmus programı ile okumaya geldiği Eskişehir’de “1 Mayıs gösterilerine katılmak, Grup Yorum konseri izlemek ve parasız eğitim pankartı açmak”tan gözaltına alınıp 90 gün tutuklu kaldıktan sonra sürpriz bir şekilde tahliye edilen 21 yaşındaki Sevil Sevimli, 90 gün boyunca yaşadıklarını anlattı.

Mahkeme süreci devam ettiği için fotoğraf vermekten çekinen Sevil Sevimli, 90 gün boyunca yaşadıklarını ilk defa yüz yüze Hürriyet’e anlattı. Aslen Kahramanmaraşlı olduklarını, Türkiye’ye eğitimini tamamlamak için 6 yıl aradan sonra kendi isteğiyle geldiğini ifade eden Sevimli’nin, cezaevinden çıktıktan sonraki ilk cümleleri, “Mutluyum. Ülkemi çok seviyorum. Kardeşlerimi ve annemi özledim. Şimdi evde onlarla vakit geçiriyorum” oldu.

Sevimli, şunları anlattı:

'Parasız eğitimi savunuyorum'

“Gece gelip evimizi bastılar, aldılar ‘tutuklusun’ dediler. Ben parasız eğitimi savunuyorum. Bununla ilgili tüm afişleri evin ortasına yığdılar. Aslında afişleri ben astım, arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Okulun içine asmıştım. İlk gece nezarethanede diğer arkadaşlarımı ayırıp beni tek bıraktılar. Sabah da bizi savcılığa sevk ettiler. Savunmamızı verdik. ‘Grup Yorum’un konserine gittin mi, 1 Mayıs’a gittin mi, 1 Mayıs pikniğine gittin mi, Güler Zele belgeselini izledin mi’ şeklinde sorular sordular. Bunların tamamına gittim. Sonuçta hepsi yasal. Bu sorular karşısında şaşırdım. Hem örgüt deyip hem de böyle sorular sordular.

Gençler kendilerini unutuyor

Çıktıktan sonra herkesle kucaklaştım. Arkadaşlarımla birlikte yemek yedik. Hemen Fransa’ya gitmek gibi bir düşüncem yok. Normalde bu zamanlar gitmiş olacaktım. Ancak şimdi mahkemeyi bekleyeceğim. Önce Türkiye’yi sonra dünyayı çok seviyorum. Ancak Türkiye’de gençlerin kendi hakkını savunmasını unutturuyorlar. Burada gençleri görüyorum eğlence, içki, sigara... Yani kendilerini unutuyorlar.” İletişim Fakültesi öğrencisi Sevil Sevimli, cezaevinde kaldığı 90 gün boyunca 5 sınava girdiğini ve derslerini geçtiğini söyledi. Sevimli gelecek planlarıyla ilgili, “Gazetecilik çocukluk hayalimdi. Fransa’ya döndüğümde iletişim üzerine mastır yapacağım” yanıtını verdi. Anne Sevim Sevimli, 26 Eylül’deki duruşmaya kadar yurt dışına çıkma yasaklarının olduğunu belirterek, “Eskişehir dışına çıkamıyoruz” dedi.