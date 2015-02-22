Sevgililer Günü'nün maliyeti 8,3 milyar lira

Sevgililer Günü haftasında banka kartı ve kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin toplam tutarı 8.3 milyar lira oldu. 14 Şubat Cumartesi günü 62 milyon liralık yemek ödemesi yapıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Sevgililer Günü’nü de kapsayan 8-14 Şubat haftasına yönelik kartlı ödeme verilerini açıkladı. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde romantik yemek yiyen sevgililerin, hediye tercihi de teknoloji ürünleri oldu. Sevgililer Günü’nü de kapsayan 8-14 Şubat haftasında banka kartı ve kredi kartlarıyla yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 8.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl bu tutar 7.1 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Yüzde 34 artış oldu

Vatan’da yer alan habere göre, Sevgililer Günü’nü kapsayan haftada kartlarla yapılan ödemelerde dikkat çeken sektör yemek oldu. 14 Şubat Cumartesi günü yemek sektöründe yapılan kartlı ödemelerdeki yüzde 34’lük artış sevgililerin romantik bir yemekle bu günü kutladığını gösterdi. BKM verilerine göre sadece 14 Şubat günü kartlarla 62 milyon liralık yemek ödemesi yapıldı. Geçen yıl Sevgililer Günü’nde 46 milyon liralık yemek ödemesi yapılmıştı.

Kredi kartına sınır büyümeyi yavaşlattı

BKM verilerine göre, 2013 sonunda 100 milyon adet olan banka kartı sayısı, 2014 sonunda 106 milyona yaklaştı. Banka kartları ile yapılan ödeme tutarı yüzde 33 büyüdü ve 29.4 milyar TL’ye ulaştı. Kredi kartı sayısındaki artışın durduğu, ödeme tutarı büyümesinde yavaşlamanın 2014 yılında da sürdüğü görülüyor. 2013 sonuna göre sadece 200 bin adet artan kredi kartı sayısı, 2014 yılını sadece yüzde 0.3 artışla 57 milyon adette tamamladı. Kartlı ödeme tutarı ise 2014 yılında sadece yüzde 11 büyüdü ve 430 milyar TL ile yılı tamamladı. Kredi kartları ile ödeme tutarı büyümesindeki yavaşlamanın en önemli unsurlarından biri 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren taksit düzenlemesi oldu. 2014 yılında taksitli ödeme tutarı 101 milyar TL’ye gerilerken taksitli ödemelerin kredi kartları ile yapılan ödemeler içindeki payı yüzde 28’den yüzde 23’e geriledi.

Sevgimizi teknolojiyle anlattık

Sevgililer Günü haftasında alışverişlerde en çok artışın kaydedildiği elektronik ürünler için toplam 631 milyon liralık kartlı ödeme yapıldığı dikkati çekti. Böylece bu sektörde yapılan alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 oranında artış gösterdi. BKM verilerine göre bu sektördeki toplam alışverişin yüzde 13’ü de internet üzerinden gerçekleşti.