'Sevgililer Günü'nde sevişmeyin, balıkları ve kuşları serbest bırakın'

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yetkililer gençleri Sevgililer Günü’nde cinsel ilişkiye girmemeleri için uyardı.



14 Şubat Sevgililer Günü Batılı turistlerin gözde tatil mekânı olan Tayland’da gençler arasında oldukça popüler bir gün. Yapılan anketlerin gösterdiğine göre 14 Şubat, gençler arasında bekâretlerini kaybetmek için ‘mükemmel bir gün’ olarak görülüyor.

'Balıkları, kuşları serbest bıraksınlar'

posta.com.tr'nin haberine göre, Reuters’a konuşan Bangkok yetkilisi, “Bu çocuklar gerçekten birbirlerini seviyorlarsa, balıkları ve kuşları serbest bırakabilir ya da tapınaklara gidebilirler. Ancak yaşınız için uygun olmayan davranışlar konusunda takıntılı olmayın” diyor.



Budist ritüellerine göre kafesteki bir kuşu serbest bırakmak insanların karmasını artırmalarına yardımcı oluyor.



Ergenlik çağındaki kızların hamilelik oranlarında büyük artış yaşanması sebebiyle endişe eden Tayland hükümeti, sağlık merkezi ve hastanelerde 3.5 milyon prezervatifin bedava dağıtılmasını sağladı.



Aynı zamanda Tayland Sağlık Bakanlığı yetkilileri liselere, gençlerin prezervatif satın alabileceği otomatlar yerleştirme planı olduğunu belirtiyor. 2010’da test edilen bu projeye öğrenciler sıcak bakarken, veliler çocuklarının cinsel ilişkiye teşvik edildiği korkusuyla plana karşı çıkıyorlar.