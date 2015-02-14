Kanada'da 'Sevgililer Günü' operasyonu

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax'ta 14 Şubat Sevgililer Günü için planlandığı öne sürülen bir saldırının son anda önlendiği açıklandı. Polis, Sevgililer Günü'nde halkın üzerine otomatik silahlarla ateş açmayı planlayan üç kişiyi gözaltına aldı.

Polis sözcüsü Brian Brennan'ın gazetecilere verdiği bilgiye göre, operasyonda gözaltına alınan kişiler, ifadelerinde 14 Şubat günü halkın üzerine rastgele ateş açıp insanları öldürdükten sonra intihar etmeyi planladıklarını söyledi.

AA'nın haberine göre, Sözcü Brennan, isimleri açıklanmayan şüphelilerden 20'li yaşlarında bir erkekle 23 yaşındaki bir kadının Halifax Havaalanı'nda, 17 yaşında bir erkeğin de Cole Harbour bölgesinde yakalandıklarını açıkladı.

Kadının ABD'nin Illinois kentinden geldiğini aktaran Brian Brennan, bu kişilerle bağlantılı olduğu belirtilen 19 yaşındaki bir erkeğin de Timberlea semtindeki bir evde ölü bulunduğunu kaydetti.

Brennan, operasyonun gelen bir ihbarın değerlendirilmesiyle başladığını bildirdi ve "Çok hızlı hareketle potansiyel bir faciayı önledik" dedi.

Terörle bağlantılı olduğu düşünülmüyor

Olayın terörle bağlantılı olduğunu düşünmediğini ifade eden polis sözcüsü Brian Brennan, "Bu kişiler, inandıkları bir düşünce için Sevgililer Günü'nde halkın üzerine ateş açarak, toplu ölümlere neden olmayı ve ardından da kendilerini öldürmeyi planlıyorlardı. Ben olayı, terörist bir olay olarak değerlendirmiyorum. Bu kişileri, kendilerine has inançları olan ve bu inanç uğruna şiddet eylemleri yürütmek isteyen bir grup olarak tanımlayabiliriz" dedi.

Brennan, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen yakalanan kişilerin inançlarının ne olduğu hakkında detay vermedi. Brennan, "Kültürel temeli olan bir inanç değil" demekle yetindi.