Sevgililer gününde yalnız görünmek istemeyenlere 25 dolara 'sevgili uygulaması'

Invisible Boyfriend adlı uygulama ücreti karşılığında size sanki erkek arkadışınızmış gibi SMS mesajları gönderiyor, telefona çağrı bırakıyor ve el yazısıyla yazılmış notlar gönderiyor.

Uygulama sevgilisi varmış izlenimi uyandırmak isteyenleri, sevgilisini kıskandırmaya çalışanları, ya da rahatsız edilmek istemeyenleri hedef kitle olarak seçmiş. Uygulamayı satın alan kişi "görünmez erkek arkadaşı"nın ismini, yaşını, fotoğrafını ve kişisel özelliklerini kendi belirleyebiliyor.

karnaval.com'da yer alan habere göre,uygulama aylık 100 SMS, 10 sesli çağrı ve 1 el yazılı kartpostal gönderiyor.

Erkekler için de "Invisible Girlfriend" adlı bir başka uygulama bulunuyor ve aynı hizmeti veriyor.