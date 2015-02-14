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Dünya
Deutsche Welle

Sevgililer gününü kana bulayacaklardı

Kanada'da 14 Şubat Sevgililer Günü için planlandığı öne sürülen bir saldırı son anda önlendi.

14 Şubat 2015 15:21


Kanada polisi, Kanada'nın doğusundaki Yeni İskoçya Eyaleti'nin başkenti Halifax'ta, Sevgililer Günü'nde halkın üzerine silahlarla ateş açmayı planlayan 17 ila 23 yaşları arasındaki üç kişinin yakalandığını duyurdu.

Kanada CTV News kanalının haberine göre dördüncü şüpheli ise evinde ölü bulundu.

Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinde halkın üzerine rastgele ateş açıp, sonra da intihar etmeyi planladıklarını söyledi.

Kanada emniyetinden yapılan açıklamada olası bir facianın engellendiği kaydedildi. İsimsiz bir ihbar üzerine ortaya çıkarılan olayın terörle bağlantılı olduğu ise düşünülmüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KanadaSevgililer GünüYeniEyaletiHalifax Sevgililer GünüCTV NewsWelle Türkçe DW/dpa

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