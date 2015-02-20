Şerzan Kurt'u öldüren polise önce müebbet, sonra 'tahrik' indirimi

Muğla'da, beş yıl önce üniversiteli Şerzan Kurt'u silahıyla ateş ederek öldüren polis memuru Gültekin Şahin'e ‘tahrik’ altında cinayet suçundan 16 yıl hapis cezası verildi. Daha önce iki buçuk yıl hapiste kaldıktan sonra tahliye edilen Şahin, ikinci kez tutuklandı.



İlk yargılamada polis Şahin’e verilen sekiz yıllık hapis cezası, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Önce müebbet, sonra tahrik indirimi

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son duruşması bugün görülen davada polis Şahin’e ‘cinayet’ten müebbet hapis cezası verildi. Ardından Şerzan Kurt’un da aralarında olduğu göstericiler tarafından polise taş atıldığı iddiasından hareketle ‘tahrik’ indirimi yapıldı. Bu nedenle ceza, 16 yıla indirildi. Karar sonunda Şahin tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Avukatlardan indirim isyanı

Kurt Ailesi avukatlarından Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, tahrik indirimine isyan etti. Elçi, hiçbir sanığın tahrik iddiasının olmadığını belirterek, “Ben tahrik oldum’, ‘Bana taş geldi’ diyen bir sanık yokken, Yargıtay’ın bu yönde karar vermiş olması, bundan sonra kolluk görevlilerini yol açacağı öldürme olaylarında içtihada neden olur. Bir gösteride eylemci öldüren polis, ‘Ben tahrik oldum’ der. B da öldürmeyi meşrulaştırır ve cezasızlığa götürür” dedi.





Davanın geçmişi

Muğla’da 11-12 Mayıs 2010’da, sol görüşlü bir kadın öğrenciye küfredilmesi üzerine gerginlik çıkmıştı. Kürt öğrencilerin gözaltına alınması üzerine, aralarında üniversiteli Şerzan Kurt’un da bulunduğu gençler bu işlemi protesto için yürüyüş yapınca, üzerlerine ateş açılmıştı. Polis Gültekin Şahin’in silahından çıkan mermi, Kurt’un canına mal olmuştu.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘olası kastla cinayet’ suçundan yargılanan polis Şahin, 7 Eylül 2012’de son duruşmada sekiz yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edilmişti. Mahkeme, Türk hukuk tarihine geçecek ölçüde skandal bir ‘formül’ bularak, ilkin ‘olası kastla cinayet’ suçundan 20 yıla çarptırdığı polis Şahin’e, ‘suça yardım’ indirimi yaparak, sekiz yıl vermişti.



Gerekçeli kararda; Kurt’u öldürme eyleminin 2005’te yürürlükten kaldırılan 765 sayılı TCK’daki ‘faili belli olmayacak şekilde adam öldürme’ kapsamına girdiği savunuldu. Suç böyle tanımlandığı takdirde eski TCK’nın 65/3. fıkrasındaki ‘suça yardım’ indiriminin yapıldığı eklendi. Fakat bu suç türünün yeni TCK’da yer almadığı kabul edilip olağanüstü bir yoruma gidildi. Mahkeme, 2010’da işlenen cinayet için eski TCK’nın 65/3. fıkrasını yeni TCK’ya uyarladı. Yeni TCK’da ‘suça yardım’ı düzenleyen 39/2-c. maddesi ile eski maddenin ayrı olduğunu savunan mahkeme, “Hakkâniyete uygun bir çözüm bulunmalı. Eski kanun döneminde uygulanan fer-i fail olarak sanığın kabul edildiği uygulama, hakkâniyetli, uygun bir uygulama idi” diye, kararını savunmuştu.





Yargıtay bozmuştu





Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin geçen yıl 14 Nisan’da oy çokluğuyla verdiği kararında, polis Şahin’e TCK’nın 81. maddesi gereğince ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verilmesi gerektiği kaydedilmişti. Ancak, aralarında Şerzan Kurt’un da olduğu göstericilerden polise taş atıldığı gerekçesiyle cezada ‘haksız tahrik’ indirimi yapılması ve Şahin’e 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Ayrıca daire, TCK’nın 53/5. maddesine göre, bir hak ve yetkinin kötüye kullanılması halinde cezanın infazından sonra da aldığı cezanın yarısından bir katına kadar bu yetkinin kullanılmasının yasaklanmasını talep etti.