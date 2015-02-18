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Şerzan Kurt davasında ailesinden çağrı

Şerzan Kurt'un ailesi, çocuklarının katilinin gereken cezaya çarptırılmayacağı kaygısı taşıdıklarını belirtti

18 Şubat 2015 23:17

Muğla'da 2010 yılında yaşanan olaylarda üniversite öğrencisi Şerzan Kurt'un ölümüne ilişkin polis memuru G.Ş'ye (47) verilen 8 yıllık hapis cezasına ilişkin kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülecek olan dava için Kurt'un ailesi Facebook hesaplarından bir çağrı yaptı.

Aile, davanın Muğla'da görülmesi gerektiği halde Yargıtay'ın kararını bozduğu Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülecek olmasından dolayı gereken cezanın verilmeyeceği kaygısını taşıyor. 

Kurt'un ailesinin paylaştığı mesaj şöyle;

Türkiye'nin vicdanlı aydın ve yazarlarına

Oğlum Şerzan Kurt, Muğla Üniversitesi öğrencisi iken, 12 Mayıs 2010 tarihinde komplovari bir şekilde polis tarafından infaz edildi. Katil polis kanıt, belge ve emareleri karaladıktan dört gün sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Dava Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gerekirken, adil yargılama hakkı ihlal edilerek, failin cezasıslıkla sonuçlanma kaygısı taşıdığımız Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledildi. 

İki buçuk yıllık mahkeme sürecinde kanıt, görüntü ve belgelerin kesin olarak katil polisin kasten Şerzan Kurt'u katletme fiili gerçekleştirdiğini kanıtlamasına rağmen, mahkemenin 'olası kast' maddesinden ceza vermesi ve 2005 tarihinde uygulamadan kalkmış olan bir maddeyi de işleterek katil polisin serbest bırakılmasını sağlamıştı. 

Yargıtay, fiilin kasten işlendiği ve katil polisin görevden atılması gerektiğini işaret ederek yerel mahkemenin kararını bozmuştur.

Yargılama, tekrar Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecektir. Yargıtay bozma kararından sonra da davada oğlumuzun katilinin gereken cezaya çarptırılmayacağı kaygısını taşıyoruz. 

Çocuklarımızın, gençlerimizin katledilmelerine neden olan anti demokratik yasa ve KHK kaldırılması gerektiği bu süreçte iç güvenlik paketlerinin çıkartılması, totaliter ve polis devlete zemin olması daha fazla acı ve gözyaşı olacaktır. Bu iç güvenlik paketi çocuklarımızın, gençlerimizin ölüm fermanı olacaktır. 

Türkiye halklarının vicdanına sesleniyoruz. Başta bu ülkenin aydınlarına, demokratlarına, insan hakları savunucularına, devrimcilerine, liberallerine, dindarlarına, emek örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına kısacası herkese sesleniyoruz. İnsanlarımıza ve gençlerimize orantısız şiddetin uygulanmaması, kimsenin kimseyi ötekileştirmemesi ve bu ülkede gençler öldürülmemesi için insanlarımızın ölüm fermanı olacak 'iç güvenlik paketinin' önünde set olalım. 

Bu temelden 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 14.00 Eskişehir 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek Şerzan Kurt dava duruşmasına katillerin hak ettiği cezayı alması için sesimize ses vermenizi bekliyoruz. 

Şerzan Kurt'un anne ve babası

Nejla Kurt - Ömer Kurt

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