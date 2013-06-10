BDP'li Ayla Akat: Şerzan Kurt davasında 8 yıl hapis alan polis görevinin başında

Hülya Karabağlı/ Ankara

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Şerzan Kurt, davasında ‘olası kasıtla adam öldürme’ suçundan 8 yıl hapis cezası olmasına rağmen halen görevinin başında olan polis memuru Gültekin Şahin’i Meclis gündemine taşıdı. Bu suçun, ‘meslekten çıkarma’ gerektiren eylem olduğuna dikkat çeken Ata, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, “Polis memuru Gültekin Şahin'in mahkemece “olası kasıtla adam öldürmek”ten suçlu bulunduğu halde halen görevde tutulmasının sebebi nedir” diye sordu. BDP’li Ata’nın polis memuru Gültekin Şahin’le ilgili soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Muğla Üniversitesi öğrencisi Şerzan Kurt,

12 Mayıs 2010'da çıkan olaylarda Şerzan Kurt'u omzundan vurarak ölümüne sebep olan polis memuru Gültekin Şahin “olası kasıtla adam öldürme” suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün sekizinci maddesinin altıncı bendinde “kasten adam öldürme” suçunun meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar arasında olduğu belirtilmektedir.

24 ay kıdem durdurma cezası

24 ay uzun süreli kıdem durdurma cezası Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün ek 6 maddesi uyarınca “silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet veren ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olan memura ise 24 ay uzun süreli durdurma cezası verilir” şeklinde tanımlanmıştır.

Mahkemenin verdiği karar gereğince, polis memuru Gültekin Şahin'in “kasten adam öldürme” suçunu işlediği mahkeme kararıyla da kanıtlanmış olduğu halde Emniyet Örgütü'nün, bu kararı hiçe sayarak elemanını koruduğu anlaşılmaktadır. Hem tüzüğün hem de kanunun ihlal edilmesi anlamına gelen bu ceza katil için bir ödül niteliği teşkil etmektedir.

Halen görevde niye tutuluyor?

-Polis memuru Gültekin Şahin'in mahkemece “olası kasıtla adam öldürmek”ten suçlu bulunduğu halde halen görevde tutulmasının sebebi nedir?

-Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün sekizinci maddesinin altıncı bendinde “kasten adam öldürme” suçunun meslekten çıkarma cezasına tabi olduğu belirtildiği halde bu hükmün uygulanmama sebebi nedir?

Memuriyetten çıkarılması için çalışma var mı?

-Bakanlığınız tarafından polis memuru Gültekin Şahin için gerekli yasal yaptırım olan memuriyetten çıkarma cezasının verilmesi için başlatılan bir çalışma var mıdır?