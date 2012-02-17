Şerzan Kurt davasında skandal savunma

T24 - Muğla'daki öğrenci olaylarında Şerzan Kurt'un (21) tabancayla ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memurunun tahliye talebi reddedildi. Polisin avukatı "olayda birçok genç birbirlerine zarar verirken polis gaz sıkmayacak da çiçek mi sunacak?" savunması yaptı.

Polis memuru Gültekin Şahin, savunmasında, 21 aydır tutuklu bulunduğunu hatırlatarak, eksik evrakın giderilmesinin uzun sürdüğünü söyledi.

Dosyadaki gizli tanık ifadelerinin çelişkili olduğunu savunan Şahin, "Eksik evrakın giderilmesinin sorumlusu ben miyim? 21 aydır hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Şahin'in avukatlarından Erol Halka da olay sırasında yaklaşık 40 kişilik bir grubun kavga ettiğini ifade ederek, müvekkilinin olaya müdahalesinin doğru olduğunu savundu.

"Olayın doğası gereği polisin birtakım güç kullanmasının normal olduğunu" öne süren Erol, "Olayda birçok genç birbirlerine zarar verirken polis gaz sıkmayacak da çiçek mi sunacak? Müvekkilim olay sırasında yasal çerçevede hareket etmiştir. Müvekkilimin böyle bir olayda tutuklu bulunması vicdanları yaralıyor. Tahliye talep ediyoruz" diye konuştu.

Kurt'un avukatlarından Mustafa Rollas ise sanık polis memuru Şahin'in olay sırasında üstlerinin emirleri doğrultusunda hareket etmediğini iddia ederek, "Muğla emniyetindeki müdür yardımcılarının 'bu olayda, silahla havaya ateş edilmesi ya da biber gazı kullanılmasının emri verilmemiştir' şeklinde beyanları vardır. Bu beyanlar dosyada da mevcuttur. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, tahliye talebini reddetti, eksik evrakın giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Muğla'da bir kız öğrenciye laf atma tartışmasıyla 11 Mayıs 2010 gecesi başlayan, karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasıyla sabaha kadar süren olaylarda, Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şerzan Kurt ağır yaralanmıştı.

Kurt, 19 Mayıs'ta, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Şerzan Kurt'un ölümüyle ilgili olarak tutuklanan Muğla Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Gültekin Şahin hakkında, Muğla Ağır Ceza Mahkemesinde "olası kasıtla nitelikli adam öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Mahkeme, ilk duruşmada davanın, güvenlik nedeniyle Eskişehir'de görülmesine karar vermişti.