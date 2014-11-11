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Sertab Erener neden ağladı?

18 yıllık sevgilisi Demir Demirkan’dan ayrılan Sertab Erener, sıkıntılı günleri atlatabilmek için son dönemde sık sık dışarı çıkıyor

11 Kasım 2014 11:32

Demir Demirkan’la 18 yıllık ilişkisi sona eren ünlü sanatçı Sertab Erener, arkadaşlarıyla gittiği restoranda beklemediği bir olay yaşadı. Mekândaki müşteriler, hep bir ağızdan Erener’in “Aldırma Deli Gönlüm” şarkısını söyledi. Duygulanan şarkıcı, gözyaşlarına boğuldu.

18 yıllık sevgilisi Demir Demirkan’dan kısa süre önce ayrılan ve Demirkan’ın ilişkileri hakkında konuşmaması için mahkemeye başvuran Sertab Erener, sıkıntılı günleri atlatabilmek için son dönemde sık sık dışarı çıkıyor.

 

Gözyaşlarına engel olamadı

 

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz akşam da arkadaşlarıyla Taksim’deki Palazzo Donizetti Hotel’in restoranına gitti. İşletme yetkilileri, yemek sırasında Erener’in “Aldırma Deli Gönlüm” şarkısını çaldı. Erener, asıl sürprizi ise şarkı bittiğinde yaşadı. Mekândaki müşteriler, ünlü sanatçıya bakarak şarkının “Aldırma deli gönlüm, giden gitsin sen şarkılar söyle içinden boşver” bölümünü söylemeye başladı. Sevenlerinden gördüğü bu destek karşısında duygulanan ünlü şarkıcı, gözyaşlarına engel olamadı.

 

 

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