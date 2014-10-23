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Sertab Erener ile Demir Demirkan'ın ayrılığının arkasında 'lise aşkı' mı var?

Sertab Erener ile Demir Demirkan'ın ayrılığının arkasında başka bir kadının olduğu iddia edildi

23 Ekim 2014 10:22

Sanatçı Demir Demirkan’ın, uğruna Sertab Erener’le 18 yıllık ilişkisini bitirdiği sevgilisinin lise aşkı Seda İnce olduğu iddia edildi.

Sertab Erener-Demir Demirkan ayrılığının detayları ortaya çıktı. İkilinin 18 yıllık ilişkilerinde ilk ayrılık sinyali, Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Demirkan, Erener’e ayrılmak istediğini söylemesine rağmen, Erener’in bunu ciddiye almadığı öne sürüldü. Bayram tatili için İzmir’e giden Demirkan’ın ailesiyle değil, lise aşkı Seda İnce ile görüştüğü, Erener’in de kardeşi Serdar Erener ve Nil Karaibrahimgil’le Londra’ya gittiği ortaya çıktı.

Tatil fotoğraflarını sosyal medyada “Huzur” notuyla paylaşan Demirkan, bayram sonrası İstanbul’da Sertab Erener’le yeniden bir araya geldi ve ayrılmakta kararlı olduğunu söyledi. Bu konuşmanın ardından çift, uzun zamandır birlikte yaşadıkları evi ayırdı. 

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