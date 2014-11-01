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Sertab Erener, Demir Demirkan aleyhine koruma talep etti

Demir Demirkan, ayrılık kararı aldığı Sertap Erener hakkında medyaya konuşması haline hapis cezası alabilecek

01 Kasım 2014 11:25

Sertab Erener, Demir Demirkan aleyhine koruma istemiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, talebi kabul etti. Demirkan, Erener hakkında açıklamalar yapmaya devam ederse hapse girebilecek. 

Özge Eğrikar’ın Hürriyet’te yer alan habere göre, Demir Demirkan’la ayrılık kararı alan Sertab Erener, sürpriz bir adım attı, koruma istemiyle mahkemeye başvurdu.

Demirkan’ın medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini ve kamuoyu nezdinde küçük düşürüldüğünü öne süren şarkıcı, ayrılık konusuyla ilgili gündem oluşturulmasını arzu etmediğini ve magazin figürü olmayı reddettiğini belirtti.

Tedbir talebini kabul eden mahkeme, Demirkan’ın Erener’e karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetti. Tedbir kararının 2 ay süreyle uygulanmasını kararlaştıran mahkeme, Demirkan’ın bu karara uymadığı takdirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tutulabileceğini de kararında açıkladı. Avukatları aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Sertab Erener, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Hükümleri uyarınca korunma istedi.

 

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