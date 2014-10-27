Demir Demirkan yeni sevgilisi Seda İnce'yle görüntülendi

Sertab Erener’le 18 yıllık beraberliğini noktalayan Demir Demirkan, yeni sevgilisi Seda İnce’yle dün Karaköy’de görüntülendi. İnce’yle kahvaltı yapan Demirkan, yeni ilişkisiyle ilgili iddialar için “Siz nereden bileceksiniz ki, kapalı kutu bir ilişki yaşıyoruz” dedi.

Deniz Boy'un Hürriyet'te yer alan haberine göre, Demir Demirkan, lise aşkı Seda İnce uğruna 18 yıllık sevgilisi Sertab Erener’i terk ettiği iddiasının manşetlere taşınmasından bir hafta sonra yeni sevgilisiyle Karaköy’de ortaya çıktı. Demirkan ve İnce, dün Karaköy’deki bir mekânda kahvaltı yaparken görüntülendi.

Uzun süren kahvaltının ardından mekândan tek başına ayrılan Demirkan, fotoğraflarını çeken muhabirleri “Gelin röportaj yapalım” diyerek yanına çağırdı. “Eylül 2014’te Sertab ile ilişkimizi sonlandırma kararı aldım” açıklaması nedeniyle eleştirilen şarkıcı, hakkında çıkan haberlere sitem etti.

Ayrılık kararını birlikte aldık

“Medya dramayı seviyor. Çıkan haberler çok saçma” diyen Demirkan, ayrılık kararını Sertab Erener’le birlikte aldıklarını belirterek, “Ayrılık kararını karşılıklı verdik, fakat açıklamayı ben yapmak istedim. Ben sorumluluk sahibi adamım, ‘Bu açıklamayı yapmak bana düşer’ dedim. Kolay değil, hiç kolay değil. Sertab hem Türkiye için hem de benim için çok değerli. Biz çok özel bir ilişki yaşadık, aynı şekilde özel kalması en doğru olanı. Herkesin saygılı olmasını istiyorum bu konuya” şeklinde konuştu.

Demir Demirkan’ın ardından mekândan ayrılan Seda İnce, “Demir Bey’le ne kadar zamandır berabersiniz? Hakkınızdaki iddialar için ne diyeceksiniz?” sorularını teşekkür ederek yanıtsız bıraktı.

Demir Demirkan, Sertab Erener’in ayrılık sonrası bunalıma girdiği ve moral bulmak için yurtdışında gidip yoga yapacağı iddiasıyla ilgili sorular üzerine “Bugün okudum haberleri, medya çok yaratıcı” diye konuştu. Şarkıcı, “18 yılın ardından Seda İnce’yle ilişkiniz sürpriz oldu” denmesine “Siz nereden bileceksiniz ki, kapalı kutu bir ilişki yaşıyoruz” şeklinde cevap verdi. Demir Demirkan, Sertab Erener’le dost olduklarını ve görüşmeye devam edeceklerini söyledi.