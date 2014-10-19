Sertab Erener ile Demir Demirkan 18 yıllık ilişkilerini bitirdi

Sanatçı Sertab Erener ve Demir Demirkan, 18 yıllık beraberliklerini noktaladı. Demirkan, “Eylül 2014'de Sertab ile olan 18 yıllık ilişkimizi sonlandırma kararı aldım” dedi.

İş ilişkilerini özel hayatlarına taşıyarak 18 yılı geride bırakan müzik dünyasının gözde çiftlerinden Sertab Erener ve Demir Demirkan'ın beraberliklerinin son dönemde kötü gittiği iddia ediliyordu.

İlk açıklama Demir Demirkan'dan geldi. Bir basın açıklaması yapan Demirkan, ilişkilerinin bittiğini şöyle duyurdu:

"Eylül 2014'de Sertab ile olan 18 yıllık ilişkimizi sonlandırma kararı aldım. Bizi seven herkesin bunu anlayışla karşılayacağını biliyorum. Ayrıca bu süreçte de özel hayatlarımıza saygı duyulacağını ümit ediyorum."