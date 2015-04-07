Kıyafeti yüzünden sınıfta Yalova Valisi’nin hakaretine maruz kaldıktan sonra ‘saygı’ yürüyüşünde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen Halil Serkan Öz için dün okullarda eylem vardı. Öğretmenler “Bak bugün de yönetmeliğe aykırı davrandık, derslere girmedik. İstifa etmeni bekliyoruz”, “Serkan öğretmen kefen giydi, yönetmeliğe uygun mu?” yazılı pankartlar taşıdı.

Öğretmen Halil Serkan Öz’ün (42), Yalova Valisi Selim Cebiroğlu’nun sınıftaki azarından sonra kendisi için düzenlenen ‘öğretmene saygı’ yürüyüşünde ölümünün ardından valiye ‘istifa’ çağrıları yükseliyor. KESK’e bağlı Eğitim-Sen, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyeleri, ülke genelinde dün ilk derse girmedi. Pankartlarda Vali Cebiroğlu’na, “Dilenci değil öğretmeniz”, “Onurlu insanlar bir halat için intihar ediyor, sen istifa etmiyorsun”, “Ben ne insanlar gördüm üstlerinde elbise yok, ne elbiseler gördüm içinde adam yok” diye seslenildi.

Öğretmenler, ‘Mesleğimiz onurumuzdur, öğretmenime dokunma’ yazısının bulunduğu kokart taktı.

‘Bir hafta sürecek'

Birçok ilde veliler de protestoya destek verirken Eğitim-Sen Yalova Şubesi üyeleri tebeşir ve kravat bırakıp oturma eylemi yaptı. Şube Sekreteri Arzu Ege, “Bir hafta boyunca onurumuzu çiğnetmeyeceğiz diyerek kokart takıyoruz” diye konuştu.



İzmir’de ise Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler, okula ders saatinde gitti ancak ilk ders öğretmenler odasından çıkmadı. Bursa’da da ilk derse girmeyerek Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplanan öğretmenler adına konuşan Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Güney Özkılınç, “Vali derhal istifa etmelidir” dedi.

‘Sultan' anlayışı'

Kocaeli’nde eğitimciler ilk derse girmedi. Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, “Vali Cebiroğlu’nu esefle kınıyoruz. Kendini vali değil ‘sultan’ olarak gören bu arazlı anlayışı ayaklarımızın altına alıyoruz” dedi. İzmit’te Endüstri Meslek Lisesi önünde toplanan eğitimciler, Vali’ye tepki gösterdi.



Derslere girmeme eylemine katılımın yüzde 80’ler seviyesinde olduğunu belirten Eğitim-Sen 2 nolu Şube Başkanı Turgut Yokuş, protestoların bir hafta süreceğini ifade etti. Yokuş yarın saat 20.00’de de İstanbul Tünel’den Galatasaray Lisesi önüne kadar meşaleli yürüyüş yapacaklarını belirtti. Öğretmenler, Samsun, Balıkesir, Muğla, Zonguldak, Manisa, Kayseri ve Burdur’da da çeşitli eylemler düzenledi.

Yaş gününde okulda anıldı

Öğretmen Öz, dün doğum gününde de görev yaptığı Termal Fen Lisesi’nde törenle anıldı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Yalova Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, “Sizler de bizler de Serkan Hocamızı çok sevmişiz. İnşallah ona layık olarak toplumdaki yerinizi alırsınız” dedi.

Bu saç sakal ne?

Yalova’da 6.5 ay önce göreve başlayan Vali Selim Cebiroğlu, geçen hafta cuma günü incelemelerde bulunmak için Termal Fen Lisesi’ne gitmiş, öğrencilerinin içinde matematik öğretmeni Halil Serkan Öz’e, “Bu saç sakal ne? Sen ne biçim öğretmensin? İnsanlar dışarıda görseler dilenci zannedip para verirler” diyerek çıkışmıştı.





'Hükümet gereğini yapmalıdır'

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mehmet Emin Sofuoğlu, Yalova Valisi Selim Cebiroğlu’nun görevden alınması için hükümete çağrı yaptı. Sofuoğlu, öğretmenlerin nasıl giyineceğine valinin karar veremeyeceğini belirterek, “Kamu vicdanını yaralayan bir hadisedir. Hükümet gereğini yapmalıdır” dedi.

Taziye ve inceleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Basın Merkezi’nden alınan bilgiye göre, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmen Halil Serkan Öz’ün ailesini arayarak üzüntülerini ve taziyelerini ileten Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, olayın geniş kapsamlı incelenmesi talimatını verdi.

İçişleri’nden müfettiş

İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirdi. İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk’ün talimatı ile görevlendirilen müfettişin bugün Yalova’ya gitmesi bekleniyor. Mülkiye müfettişinin ilk olarak tarafların ifadesini alacağı, daha sonra da Yalova Valisi Selim Cebiroğlu’na olayla ilgili sorular yönelteceği bildirildi. Müfettiş raporu doğrultusunda Vali hakkında işlem yapılıp yapılmayacağına karar verilecek. Vali Cebiroğlu’nun, öğretmen Öz’ün vefat etmesinden bir gün sonra Bursa’da bulunan Öztürk ile görüştüğü ve olayı sözlü olarak aktardığı öğrenildi. Vali’nin yakın çevresine de “Bakanlığın soruşturma açmasını bekliyorum, soruşturma açılsın ki doğru ile yanlış ortaya çıksın” dediği belirtildi.

Personelimdi, çok üzgünüm

Vali Cebiroğlu, dün yaptığı açıklamada Matematik Öğretmeni Halil Serkan Öz’ün ölümünden duyduğu rahatsızlığı bir kez daha tekrarladı. Öz’ün ölümünün herkesi olduğu gibi kendisini de etkilediğini belirten Vali Cebiroğlu şunları söyledi: “Dokuz gün önce aramızda geçen, şimdilik açıklamayacağım üç cümlelik diyalog, dokuz gün sonra çok farklı boyutlara geldi. Personelim olan öğretmenimizin ölümü beni çok etkiledi. Keşke rahatsızlığı önceden tespit edilse, tedavi olsaydı da o olay yaşanmasaydı. Çok üzüldüm. Fazla da açıklama yapmak istemiyorum.”