Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ilk kez objektiflere el ele takıldı...

Oyuncu Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, ilk kez el ele görüntülendi. Deniz taksiye binerken görüntülendiklerini fark eden çiftin, taksinin kaptanına “çabuk hemen çabuk” dediği duyuldu.

Milliyet’ten Seçkin Şenvardar’ın haberine göre; oynadıkları reklam filminde aşkları başlayan Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya Bebek’te el ele deniz taksiye binerken görüntülendi. Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, gazetecilere yakalanmamak için ana cadde yerine Arnavutköy yönünden hızlıca Bebek Parkı’na indi.

Muhabirleri karşısında görünce panikleyen çift, ilk kez el ele objektiflere takıldı. Parkın içindeki iskelede kendilerini bekleyen deniz taksiye binen ikili, taksinin kaptanına ise “Çabuk hemen çabuk” dedi. Sarıkaya, eteği ve kovboy tarzı botlarıyla dikkat çekti.