Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, Bebek'te sabah yürüyüşü yaptı

Bir reklam kampanyasında buluşup aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya, önceki sabah Bebek’te yürüyüş yaptı.

İlk kez set dışında bu kadar net görüntü veren ikili, objektiflere gülümsedi.

İki isim daha önce Ayvalık tatili dönüşü Edremit Havalimanı’nda, ardından Bebeköy MAC’in içindeki kafede hayranlarının cep telefonlarına takılmıştı.

Hürriyet Kelebek'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Bürsin ve Sarıkaya, gülerek çekim yapılmasına izin verse de beraberlikleri hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

Ailesi halen Amerika-Teksas’ta yaşayan Kerem Bürsin Texas baskılı bir tişört giyerken, Sarıkaya’nın tercihi ise Hollywood yazılı bir üst oldu.