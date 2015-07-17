Serenay Kerem aşkı belgelendi

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Bebeköy’deki bir kafede buluştu. Birlikte görüntü vermekten kaçınan çift genellikle yurtdışında buluşuyor.

Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre; rol aldıkları reklam kampanyası sayesinde yakınlaştıkları iddia edilen Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya’nın habercilerden kaçış macerası sona erdi. Birlikte görülmemek için genellikle yurt dışına çıkan, geçen hafta da İtalya tatilinde olan ikili, salı günü Bebeköy’deki bir kafede görüntülendi. Çiftin romantik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıkaya, MAC Bebeköy’e giderek oraya üye olan Bürsin’e sürpriz yaptı. Spor salonunun içindeki Back Yards’ta kahve içerken bir anda karşısında beliren güzel oyuncu, Bürsin’i şaşırttı. Birbirlerinden gözünü ayırmayan ve mutlulukları her hallerinden anlaşılan ikili, 1 saatlik sohbetin ardından farklı araçlarla oradan ayrıldı.