T24 LogoT24 Logo
Magazin

Serenay Kerem aşkı belgelendi

Serenay Sarıkaya, Bursin’in spor yaptığı salonuna giderek, yakışıklı oyuncuya sürpriz yaptı

17 Temmuz 2015 15:07

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Bebeköy’deki bir kafede buluştu. Birlikte görüntü vermekten kaçınan çift genellikle yurtdışında buluşuyor.

Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre; rol aldıkları reklam kampanyası sayesinde yakınlaştıkları iddia edilen Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya’nın habercilerden kaçış macerası sona erdi. Birlikte görülmemek için genellikle yurt dışına çıkan, geçen hafta da İtalya tatilinde olan ikili, salı günü Bebeköy’deki bir kafede görüntülendi. Çiftin romantik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıkaya, MAC Bebeköy’e giderek oraya üye olan Bürsin’e sürpriz yaptı. Spor salonunun içindeki Back Yards’ta kahve içerken bir anda karşısında beliren güzel oyuncu, Bürsin’i şaşırttı. Birbirlerinden gözünü ayırmayan ve mutlulukları her hallerinden anlaşılan ikili, 1 saatlik sohbetin ardından farklı araçlarla oradan ayrıldı.

ETİKETLER

serenay sarıkayakerem bursinbebeköycafeaşkgörüntülendiitalyaromantikçift

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24