Serbest mali müşavirler de konkordatodan ‘ekmek yemek istiyor'

Mahkemelerin konkordato ilanında sadece yeminli mali müşavirleri komiser olarak ataması serbest mali müşavirleri kızdırdı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası kendilerinin de konkordato komiseri olabilmesi için dava açtı. Oda başkanı Yücel Akdemir, "15 bin TL komiserlik ücreti olan komiser var" diyor.

Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre, konkordato ilanları kimi mali müşavire gelir kapısı olurken kimisine de olmuyor. Firmalar veya vatandaşlar konkordato ilan ederken mahkeme bu şahıslara mali müşavir komiseri atıyor. Bu kararla birlikte mali müşavirler atandığı; ticari kuruluşun, küçük esnafın veya vatandaşın mali yapısını düzenliyor ve konkordato mühlet kararı sonrası mahkemeye bir rapor sunuyor.

Eğer rapor olumlu ise yani kurum veya kişilerin mali tablosunda bir düzelme var ise mahkeme bu kişilere ek olarak bir konkordato süre daha tanıyor.

Ancak verilen rapor olumsuzsa mahkeme bu kararı değerlendirip kişinin veya kurumun iflasına karar veriyor. Bu nedenle konkordato sürecinde mali müşavir komiserlerinin yerinin çok önemli olduğunu söyleyen İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir, “Özellikle de bu dönemde firmalar artık konkordato ilan etmeden önce bir mali müşavire danışıyor. Yani bu konuda bizlerden danışmanlık hizmetleri alıyorlar. Daha sonra mali müşavirin vereceği karar yönünde şirket sahipleri konkordato ilan edip etmeyeceğine karar veriyor” dedi.

Konkordato süresi boyunca eğer firma olumlu bir tablo ortaya koyamamışsa mahkemenin iflas kararı vermediğini söyleyen Akdemir, "Konkordato sonunda eğer olumlu bir sonuç çıkmamışsa mahkeme iflasa karar vermiyor. Yani anlayacağınız konkordato süresi bittiğinde borçlu borcundan kurtulmuş olmuyor. O borç devam ediyor" dedi.

Ayırca mali müşavirlerin ikiye ayrıldığını da belirten Başkan Akdemir, “Mahkemeler bu davalara yeminli mali müşavir atıyorlar. Yeminli mali müşavirler devlet kökenli olduğundan düzenlemelere müdahale ediyorlar… Onlar biraz devlete karşı öz evlat gibiler. Dava açtık şu anda davamız devam ediyor. Konkordato komiserliğini bize de verin dedik” ifadelerini kullandı.