Dokuz Sekiz Müzik, konkordato için mahkemeye başvurdu. Dokuz Sekiz Müzik, Koray Avcı, Cem Adrian, Fettah Can, Koray Avcı, Aydilge, Ferman Toprak, Emre Altuğ, Yasemin Mori, Murat Boz ve Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin yapımcılığını üstleniyor.

Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre, Dokuz Sekiz Müzik Yapım Menajerlik Sanatsal Organizasyonlar Sanayi ve Ticaret Limited şirketi ile firmanın patronu Ahmet Çelenk İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.

Mahkeme, yedi günlük süre içerisinde alacaklıların konkordatoya itiraz edebileceklerini bildirdi.

Şirketin avukatı Ahmet Gürel, konkordato başvurusunun alacaklarda indirim talep etmediğini, sadece vade için yapıldığını söyledi.

Dolarla yapılacak bir ödemede sıkıntı çıktığını dile getiren avukat "Kötü durumda değiliz. Dolar bazında bir ödememiz vardı" dedi.

Dövizle mülk satışının yasaklanmasının da kendilerini zora soktuğunu anlatan Gürel, "Borcun iki katı mal varlığı var. Bankalara borcumuz yok. Gelirler lira, borçlar döviz olunca sıkıntılı bir dönem başladı" diye konuştu.