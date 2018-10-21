Konkordato ilan eden firmadan alacaklarını istemeye giden iş adamlarını vurdular

İstanbul Avcılar'da ünlü bir gıda firmasının 3 yöneticisi, konkardato ilan eden firmadan alacaklarını tahsil etmek için gittikleri iş yerinde bacaklarından vuruldu.

Ekonomideki kötü gidişatın ardından son iki aydır irili ufaklı onlarca firma ardı ardına konkordato ilan etmeye başladı. ‘İflas öncesi son hamle’ olarak bilinen bu konkordatolar, ilan eden şirketi olduğu kadar iş yaptığı birçok şirketi de maddi olarak derinden etkiliyor. Konkordato yüzünden ilk kavga ise geçen hafta İstanbul’da yaşandı.

Sözcü’den Tugay Saday’ın haberine göre, ünlü bir firmanın üst düzey yetkilileri, konkardato ilan eden başka bir firmadan alacaklarını parayı konuşmak için görüşme talep etti. Talepleri olumlu karşılanınca İsmail Ö., Nusreddin Ö. ve Süleyman Ö. 30 Eylül günü Firuzköy’de bulunan Çelikhan İş Merkezi’ne gitti. İş yerinde başlayan alacak verecek tartışması yerini kavgaya bıraktı.

Silahların çekildiği kavgada Süleyman Ö., Nusreddin Ö. ve İsmail Ö. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yaralıların ifadesine başvuran polis, silahlı saldırganların peşine düştü. Sürdürülen takipler sonucu Şahin Y., Recep Y., Adem Y. ve Hamit M. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyece serbest bırakıldı.