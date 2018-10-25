Çamlıca Camii'ni yapan firma konkordato ilan etti

Çamlıca Camii İnşaatı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Akasya AVM ve Adana Hilton inşaatlarında görev alan Hedef Yapı konkordato ilan etti.

Sözcü'den Barış Özkan'ın haberine göre, Çamlıca Camii inşaatı, Akasya AVM ve konut inşaatı, Adana Hilton ve Sabancı Üniversitesi inşaatlarında görev alan Hedef Yapı konkordato ilan etti.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çıkan 2018/1179 sayılı karara göre, şirkete üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

1997 yılında kurulan Hedef Yapı'nın patronu Fatih Kalpakçı, konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

Hedef Yapı'nın Akasya AVM ve Konut, Dünya Ticaret Merkezi, Okçular Tekkesi, Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Sabancı Üniversitesi, Adana Hiltonsa gibi tanınmış projelerde imzası var.

Konkordato nedir?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.