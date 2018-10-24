Devletin altyapı işlerini yapan şirket, konkordato istedi

Aralarında Cumhurbaşkanlığı'nın da bulunduğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, TCDD, Merkez Bankası, ODTÜ, SGK gibi birçok devlet kurumuyla iş yapan FD Proje konkordato istedi.

Sözcü’den Barış Özkan’ın haberine göre, ısıtma-soğutma, havalandırma ve proje hizmetleri sunan FD Mühendislik konkordato talep etti. 2006 yılında kurulan firma sektöre banka şubelerinin mekanik ve elektrik tesisat işleriyle girmişti. Özel konut ve işyeri proje uygulamaları yapmaya başlayan şirket ağırlıklı olarak resmi kurumların yapım ve onarım işlerini gerçekleştiriyor.

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/706 kararında FD Proje hakkında geçici mühlet kararı vererek komiser heyeti görevlendirildi.

Sözcü, görüşüne başvurmak için aradığı şirketin patronu Ferhat Demir’e ulaşamadığını yazdı.

FD Proje’nin çalıştığı devlet kurumları:

-TBMM

-ODTÜ

-SGK

-Cumhurbaşkanlığı (Muhafız alay komutanlığı)

-Türk Kızılayı

-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

-Sayıştay

-PTT

-Rekabet Kurumu

-Milli Savunma Bakanlığı

-Milli Piyango İdaresi

-Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

-Kara Kuvvetleri

-Kara Harp Okulu

-İller Bankası

-Hava Kuvvetleri Komutanlığı

-Halkbank

-Hacettepe Üniversitesi

-Emniyet Genel Müdürlüğü

-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

-Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

-Ankara Kalite Yönetim Bölge Başkanlığı