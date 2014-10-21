'Serena Shim’in tehdit edildiği doğru mu?'

HDP'li Adil Zozani, İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya, “Serena Shim’in Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından ajan olarak suçlandığı ve tutuklanmasına dair tehdit edildiği iddiaları doğru mudur?” diye sordu.



Zozani’nin TBMM Başkanlığı’na Shim için verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:



İran’ın İngilizce yayın yapan resmi kanalı Press TV’de muhabirlik yapan ABD vatandaşı Serena Shim’in, Suruç’ta trafik kazası geçirerek yaşamını yitirdiği kamuoyuna yansımış, ancak söz konusu muhabirin ölümüne dair bir şüphe ortaya çıkmış ve ölümün kaza olmadığı iddia edilmiştir.



Kobanê’deki gelişmeleri takip etmek için bölgede bulunan ve Türkiye’den Suriye’ye gönderilen ve üzerlerinde Dünya Gıda Örgütü gibi yardım kuruluşlarının logolarını taşıyan kamyonlarla gizlice IŞİD çetelerinin taşındığı gibi ciddi iddialarda bulunan Serena Shim, ölümünden önce Press TV ile gerçekleştirdiği bağlantıda MİT’in kendisini ajan olmakla itham ettiğini ve tutuklanmaktan korktuğunu belirtmiştir.



Shim’in yaptığı haberler, MİT tarafından tehdit edildiği iddiası ve ölümü sonrası Press TV haber dairesi başkanı Hamid Riza Emadi ile Shim’in ailesinin; ölümün bir kaza sonucu olmadığına ve Türkiye hükümetinin sorumlu olduğuna ve hesap vermesi gerektiğine dair açıklamaları, söz konusu ölüm hakkında kamuoyunda haklı şüpheleri ortaya çıkarmıştır.



- Serena Shim’in Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından ajan olarak suçlandığı ve tutuklanmasına dair tehdit edildiği iddiaları doğru mudur?

- Serena Shim’in yaptığı haberde, IŞİD çetelerinin Türkiye üzerinden yardım konvoylarıyla Suriye’ye gizlice sokulduğu iddiası doğru mudur?

- Bu iddiaların neye dayandırılarak yapıldığı araştırılmış mıdır ve bu hususta ilgili birimler tarafından herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır?

- Serena Shim’in bir trafik kazası sonucu ölümü sonrası ortaya çıkan şüpheler göz önünde bulundurulduğunda, olayın kaza olmama ihtimaline ilişkin herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır?

- Shim’in muhabiri olduğu Press TV haber dairesi başkanı ve ailesinin, ölümün bir kaza sonucu olmadığına ve hükümetinizin sorumlu olduğuna dair açıklamaları hangi gerekçelere dayanmaktadır?