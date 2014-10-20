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Ajanlıkla suçlanan muhabir Serena Shim trafik kazasında öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde beton mikseri ile çarpışan otomobilde bulunan gazeteci Serena Shim hayatını kaybetti

20 Ekim 2014 01:46

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde beton mikseri ile çarpışan otomobilde bulunan İran asıllı ABD vatandaşı gazeteci Serena Shim hayatını kaybederken, kameraman Judy Irish ise yaralandı.

Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iddiaya göre, İran'dan yayın yapan Press TV muhabiri ABD vatandaşı Serena Shim ve kameraman Judy Irish'in içinde bulunduğu kiralık otomobil, sürücüsü ve plakası bilinmeyen beton mikseri ile çarpıştı.

Kazada Serena Shim olay yerinde hayatını kaybederken, kameramanı Judy Irısh ise yaralandı. Irish, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Shim'in cesedi ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga konuldu. Serena Shim ile Judy Irish'in bir süreden bu yana Kobanê'deki gelişmeleri izlemek üzere Suruç'ta bulundukları öğrenildi.

Kimliği açıklanmayan beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Ajanlıkla suçlandığını söyledi

 

Serena Shim iki gün önce haberleri nedeniyle Türkiye tarafından ajanlıkla suçlandığını söylemişti.

Shim, Suriye sınırını geçen cihatçı militanları haberleştirdiği için AKP hükümetinin kendisini ajanlıkla suçladığını ancak kendisinin bir gazeteci olarak işini yaptığını söylemişti.

Kanalın internet sitesinde yer alan açıklamada, “Kobani ve çevresinde ağır çatışmalar yaşanırken, Ankara hükümeti bazı gazetecilerin sınır bölgesinde muhabirlik yapmasını engelliyor” denilmişti.

Serena Shim de “Türk hükümeti beni Türk muhalefeti ile çalışmakla suçluyor” diye konuşmuştu. 

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