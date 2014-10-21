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Serena Shim'in ailesi: Ölümü şüpheli, Türk yetkililer sorumlu

Yaptığı haberler nedeniyle Türkiye tarafından ajanlıkla suçlanan Serena Shim'in ailesi konuştu

21 Ekim 2014 10:34

Trafik kazasında hayatını kaybeden Lübnan asıllı ABD vatandaşı iki çocuk annesi muhabir Serena Shim'in ailesi, "kızlarının normal bir kazada öldüğüne inanmadıklarını, Türk yetkililerinin bir şekilde ölümden sorumlu olduğuna inandıklarını” söyledi. 

Shim, geçtiğimiz cuma günü televizyon yayınında, “Muhtemelen Türkiye’nin IŞİD örgütüne yaklaşımı konusunda yaptığı haberler nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kendisini casuslukla suçladığını, tutuklanmaktan korktuğunu” söylemişti.

Şanlıurfa'da Shim ile kameraman Judy Irısh’in bulunduğu kiralık otomobile, önceki akşam Şükrü Salan yönetimindeki beton mikseri çarpmıştı. Kazada Shim olay yerinde hayatını kaybetti.

Shim’in cenazesi dün otopsi için Adli Tıbba götürüldü. Beton mikseri sürücüsü Şükrü Salan ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Salan, ifadesinde “Çok hızlı gelen otomobil kontrolden çıktı. Kendi şeridinden çıkarak benim aracımın altında kaldı” dedi.

Muhabirin ailesi ise Press TV’ye yaptıkları açıklamada “kızlarının normal bir kazada öldüğüne inanmadıklarını, Türk yetkililerinin bir şekilde ölümden sorumlu olduğuna inandıklarını” söyledi. 
 

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