'Sendika karşıtı tavır' nedeniyle istifa ettiğini duyuran Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ne geri döndü: Krizler çözülmek içindir

4 gün önce Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un "emek ve sendika karşıtı tavrı" nedeniyle istifa ettiğini duyuran Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet gazetesindeki Genel Yayın Yönetmenliği görevine geri döndüğünü duyurdu. Küçükkaya, yaptığı açıklamada tartışarak “en iyiyi” bulduklarını ifade ederken, "Cumhuriyet Vakfı’yla Cumhuriyet emekçileri üç yıldan bu yana omuz omuza yürümektedir. Birçok sıkıntıyı bu birliktelik sayesinde aşmıştır. Bu süreçte, sıkıntıları aşmada Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un büyük katkısı olmuştur" dedi.

İstifasını açıkladığı açıklamasında Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un Türkiye Gazeteciler Sendikası ile başlayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi sendika üyesi çalışanların, TGS'den istifa ettirmesi yönünde kendisine talepte bulunduğunu beliren Küçükkaya, "100. yıl mesajı" başlığını taşıyan açıklamasıyla Genel Yayın Yönetmenliği'ne geri döndüğünü duyurdu.

Küçükkaya, açıklamasında "krizlerin çözülmek için" olduğunu belirterek, "İsimler değil, aslolan Cumhuriyet’tir..." dedi.

3 yıldır Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Küçükkaya, 3 yıllık süreçte Alev Coşkun'un sıkıntıları aşmada büyük katkısı olduğunu savundu.

Küçükkaya, "Asırlık çınarımız Cumhuriyet’in 7 Mayıs 2024’te yapılacak büyük 100. yıl kutlamasına bir yanımızda Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı, diğer yanımızda sendikamızın bağlı olduğu Türk-İş Başkanı’yla geleceğiz" açıklamasını yaptı.

Küçükkaya'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Dört gün önce (29 Temmuz 2021) üç yıldır büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden, 27 yıldır bir üyesi olmaktan büyük mutluluk duyduğum gazetem Cumhuriyet’ten istifa ettiğime yönelik dilekçemi Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’na sunmuştum...

Evet... Bu yaşadığımız süreç bir krizdi... Krizler de çözülmek içindir... İsimler değil, aslolan Cumhuriyet’tir...

Bu kararımın ardından Cumhuriyet Vakfı Başkanı Sayın Alev Coşkun’la önceki gün bir görüşme gerçekleştirdik. 97 yıllık Cumhuriyet geleneği, bize yine doğru yolu gösterdi. Bu yol, tartışarak “en iyiyi” bulmaktı. Zaman zaman farklı düşüncelere sahip olsak da demokrasiyi içine sindirmiş bir kurum olarak bir masanın etrafında en sert şekilde fikirlerimizi savunur ama kendimiz için değil, Cumhuriyet için doğru olanı buluruz. Yine öyle oldu...

Cumhuriyet Vakfı’yla Cumhuriyet emekçileri üç yıldan bu yana omuz omuza yürümektedir. Birçok sıkıntıyı bu birliktelik sayesinde aşmıştır. Bu süreçte, sıkıntıları aşmada Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un büyük katkısı olmuştur...

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinin, tüm Cumhuriyet çalışanlarının ve gazetenin gerçek sahibi Cumhuriyet okurlarının daveti üzerine bugün itibarıyla görevimin başına dönüyorum...

Hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını hem gazetemizin 100. yılını Cumhuriyet emekçileriyle ve Cumhuriyet okurlarıyla birlikte karşılayacağız... Asırlık çınarımız Cumhuriyet’in 7 Mayıs 2024’te yapılacak büyük 100. yıl kutlamasına bir yanımızda Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı, diğer yanımızda sendikamızın bağlı olduğu Türk-İş Başkanı’yla geleceğiz.

Sözün özü... Sen çok yaşa Cumhuriyet!.."

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, gazeteden ve 3 yıldır yürüttüğü genel yayın yönetmenliğinden, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un "emek ve sendika karşıtı tavrı" nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un, Türkiye Gazeteciler Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi gazetecileri sendikadan istifa etmeye zorlaması, aksi takdirde Genel Yayın Yönetmenliğini bırakmasını istemesi üzerine bu kararı aldığını kaydetmişti.

TIKLAYIN - Cumhuriyet'te sendika kavgası; Aykut Küçükkaya Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti

TIKLAYIN - Cumhuriyet gazetesi: Aykut Küçükkaya’nın sendikadan istifa etmek yerine gazetedeki görevinden istifa etmesi tamamen şahsi kararı