Selvi'den İmamoğlu'na: Bir siyasetçinin ağzına yakışmayan, 'Akıllarını başlarından alırım' diye meydan okumak yerine önce İstanbul’a metrobüs alın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyetten beslenmeye çalıştığını savunan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun "İBB borç batağında" iddiasına yönelik olarak "Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım!" sözlerini eleştirdi.

"Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış" diyen İmamoğlu'na tepki gösteren Selvi, "Ekrem Bey, bir siyasetçinin ağzına yakışmayan, 'Akıllarını başlarından alırım' diye meydan okumak yerine siz önce İstanbul’a metrobüs alın" dedi.

Selvi ayrıca "Ekrem Bey, sahi Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı için açılan tünel ve şaftları neden kapattınız? Murat Ongun itiraz etmeden ben izah edeyim, Çekmeköy-Sultanbeyli hattını devam ettiriyorsunuz ama Sarıgazi-Taşdelen hattını durdurdunuz. Orada yaşayan vatandaşların metroya ihtiyacı yok mu?" ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN - İmamoğlu: Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım!

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