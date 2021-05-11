Selvi'den Babacan'a Abdullah Gül tepkisi: Siyasi iki yüzlülük, meğerse kirli siyasetin 'tam göbeği'ndeymiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2018 seçimlerinde, 11. Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül'e muhalefetten ortak adaylık için teklif gittiğini ve kendisinin de masada olduğunu açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirdi.

Selvi, "Amaç, Abdullah Gül’ü kullanarak Erdoğan’ı tasfiye etmekti. O dönemde AK Parti milletvekili olan Ali Babacan ise o kumpasın tam göbeğinde yer aldığını açıkladı. Bunun tek bir adı vardır. O da siyasi iki yüzlülüktür" dedi.

Selvi, "Her ağzını açtığında siyasi etikten, ahlaktan, erdemli siyasetten söz eden Ali Babacan o zamanlar AK Parti milletvekiliydi. Temiz siyaset adına yeni bir parti kurup, yeni bir siyasi hareket başlatan Ali Babacan meğerse kirli siyasetin 'tam göbeği'ndeymiş. Şimdi bu Ali Babacan çıkıp bize siyasi ahlak dersi verecek. Ali Babacan o zaman tam anlamıyla siyasi ahlaksızlık yapmış. Madem Erdoğan’ı tasfiye etmek için, muhalefetin Abdullah Gül’ü ortak adayı çıkarma projesinin tam göbeğinde yer alıyorsun, ben siyasi ikiyüzlülük yapamam dersin, AK Parti’den istifa edersin. O zaman kimsenin sana söyleyeceği bir şey olmaz" görüşünü dile getirdi.

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