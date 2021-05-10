Ali Babacan: 2018'de Abdullah Gül'e "Ortak aday olursanız biz sizi destekleyeceğiz" diyenler sözlerinin arkasında dursaydı, o gün o iş olurdu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ortak aday olması için muhalefetin teklif götürdüğünü ve kendisinin de masada olduğuna işaret ederek, "2018'de kötü bir tecrübemiz var. Ortak adaylık teşebbüsü vardı ama olmadı. Ülke 5 yıl kaybetti" dedi. Babacan, "'Siz ortak aday olursanız biz sizi destekleyeceğiz' diyenler sözlerinin arkasında dursaydı, o gün o iş olurdu" yorumunu yaptı.

Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulununan Babacan, 2018'deki seçimlere ve Abdullah Gül'ün ortak adaylığına ilişkin çıkan tartışmalara değindi.

"2018'de kötü bir tecrübemiz var. Ortak adaylık teşebbüsü vardı ama olmadı. Ülke 5 yıl kaybetti" diyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü duruma baktığınızda muhalefet ortak aday çıkarırsa başarılı olabilecekti. Ama olmadı ve 5 yıl kaybetti memleket. Neden olmadı?

Diğer siyasi parti liderleri gelip teklif ettiler ortak adaylı konusunu Sayın Gül'e... İsimler belli. Teklif edenleri topladığınızda eğer ortak aday olsaydı, rahatlıkla seçimi kazanabilecek bir tablo vardı o dönemde.

(Teklif edildiği ortam da siz de var mıydınız?) Tabii ki vardım.

Şöyle bir şart vardı o gün. Gerçekten hep beraber ortak duruş olursa bu iş olur, bir iki partinin destek verip diğerlerinin vermemesi ortak aday değil zaten.

Siz ortak aday olursanız biz sizi destekleyeceğiz diyenler sözlerinin arkasında dursaydı, o gün o iş olurdu."

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