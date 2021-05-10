Abdullah Gül'e adaylık teklifi tartışması: Babacan'ın açıklamalarına AKP tepkili, CHP mesafeli

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e muhalefetin "ortak cumhurbaşkanı adaylığı" teklif edildiği yönündeki iddialar, DEVA Partisi Genel Başkanı ve o dönem AKP Milletvekili olan Ali Babacan'ın, "görüşmelerin tam göbeğindeydim" açıklamasıyla ilk kez resmi ağızdan doğrulandı.

Babacan adaylık teklifini hangi liderlerin götürdüğünü ise açıklamadı.

Babacan'a AKP milletvekili olduğu dönemde, Gül'ün adaylığı için muhalefetle görüşmesine eski partisinden tepkiler gelirken, "Gül'ün yeniden adaylığı"nın gündeme gelip gelmeyeceği de merak konusu oldu.

CHP kulislerinde ise Gül'ün yeniden adaylığının "çok zor olduğu" belirtilerek, "Genel Başkan üzerinde uzlaşı olursa aday olabileceğini söylüyor, Meral Akşener de benzer yaklaşım içinde, o nedenle Gül'ün yeniden adaylığı çok zor, hatta imkansız" yorumu yapılıyor.

2018 seçimi öncesinde Kılıçdaroğlu'nun Gül'e muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adaylığı teklifi götürdüğü kulislere yansımış ve parti içinde tartışma yaratmıştı. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmamıştı.

CHP içindeki çok sayıdaki milletvekilinin karşı çıkması ve Akşener'in kendi adaylığında ısrar etmesi nedeniyle, Gül'ün muhalefetin ortak adayı olması projesi rafa kalkmış ve Muharrem İnce aday olmuştu.

Babacan, Halk TV'de katıldığı programda, 2018'de Gül'e muhalefetin ortak adaylığı teklifi yapıldığında kendisinin de "masada olduğunu" belirterek, adaylığın neden gerçekleşmediğini de şöyle anlattı:

"Olmadı çünkü ortak aday formülü son günlere kadar giderken, ki o zaman şöyle oldu, diğer siyasi parti genel başkanları geldiler, bunu teklif ettiler, ortak adaylık konusunu. Teklif edenleri topladığınızda, eğer ortak adaylık olsaydı, rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı ortada."

AKP: Sarhoşu ittirme kendi devrilsin

Babacan'ın bu açıklaması, sosyal medyada da gündem oldu. AKP'li bazı parti yöneticileri ve milletvekilleri sosyal medya hesaplarından Babacan'ın kendi partilerinden milletvekiliyken, muhalefetle Gül'ün adaylığı için masaya oturmasına tepki gösterdi.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Babacan'ın o görüşmenin yapıldığı dönemde partisinin Ankara Milletvekili olduğunu anımsatarak, "Babacan'ın yüzü kızarmadan ifade ettiği bu durumu ilkeli bir siyaset anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değil. Hadi gelin durumun adını tam koyalım: Bunun adı riyakarlıktır, ihanettir, iki yüzlülüktür, sinsiliktir, utanmazlıktır, arkadaş iş çevirmedir, pişkinliktir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/_fatihsahin/status/1391681726586490880?s=20

BBC Türkçe'ye konuşan AKP'li üst düzey bir yetkili bu iddiaları anımsatarak, "Biz o dönem, 'Yatta taziyeyi ilk kez gördük' demiştik. Bizim gündemimizde artık Babacan yok. 'Sarhoşu ittirme kendi devrilsin' diye bir söz var, kendisi devriliyor zaten" görüşünü dile getirdi.

CHP: Gül'ün yeniden adaylığı çok zor

CHP kaynakları ise Gül'ün adaylığının o dönem parti içinde tartışıldığını doğrularken, bunun yaşama geçmemiş bir proje olduğu için artık tartışılmasının doğru olmadığını belirtiyor.

Babacan'ın açıklamalarının Gül'ün adaylığını yeniden gündeme getirme amaçlı olmadığını düşündüklerini belirten CHP kaynakları, Gül'ün yeniden aday olmasının ise çok zor hatta, imkansız olduğunu ifade ediyor.

Bir sonraki seçim için Kılıçdaroğlu'nun adaylığa daha sıcak olduğunu belirten CHP kaynakları, "Genel başkan üzerinde uzlaşı olursa aday olabileceğini söylüyor, Meral Akşener de benzer yaklaşım içinde. O nedenle Gül'ün yeniden adaylığı çok zor hatta imkansız. Dışardan adaylık gündeme gelirse tartışılabilir, ama zaman başka adaylar da çıkabilir, şartlar getirir bilemeyiz" yorumu yapılıyor.

Gül'ün adaylığına yönelik geçmişte parti içindeki tepkilere dikkat çeken bazı CHP'li siyasetçiler ise "Artık o tartışma bitti. Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz" görüşünü dile getiriyorlar.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise MYK toplantısı sonrasında gazetecilerin Babacan'ın açıklamaları ve Gül'ün yeniden adaylığının gündeme gelip gelmeyeceği konusunda ise "DEVA Partisi'nin Genel başkanının görüşleri hakkında bir şey söylememiz doğru olmaz. Elbette seçime yönelik ittifaklar oluşurken, seçime giderken, tüm bu konular oturulur görüşülür" yanıtını vermekle yetindi.

Getty Images CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Babacan'ın ifadeleri hakkında yorum yapmamayı tercih etti.

Babacan: Erdoğan'ın trolleri yine harekete geçmiş

Ali Babacan ise Gül ile ilgili açıklamalarına sosyal medyadan gelen tepkilere, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi:

https://twitter.com/alibabacan/status/1391708973666119683?s=20

Babacan, "Sayın Erdoğan'ın trolleri yine harekete geçmiş. Saldırgan, kirlenmiş ve ülkeyi yönetme becerisini tamamen yitirmiş bu yapıdan ülkemize hayır gelmeyeceği çok açık. AK Parti'ye gönül vermiş tüm iyi niyetli dostlarıma sesleniyorum; ülkemiz bunu hak etmiyor, buna ortak olmayın" diye yazdı.