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Sağlık

'Selfie çekmek ruhsal bir bozukluk' iddiası yalanlandı

APA'nın, 'selfie çekmek ve sosyal medyada paylaşmanın ruhsal bir bozukluk olduğunu söyledi iddiası' yalanlandı

04 Nisan 2014 18:19

Amerikan Psikologlar Derneği'nin (APA), selfienin zihinsel bozukluk olduğunu iddia edilen haberi yalanlandı. 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Filipinler merkezli bir internet sitesinde yayımlanan bir haber, Twitter'daki Türk kullanıcılar tarafından gerçek sanılınca sosyal medyada gündem yarattı. Ancak haber yalanlandı.

Gündem yaratan haber şöyle:

APA, Chicago’daki yıllık yönetim kurulu toplantısında bu zihinsel bozukluğu ‘selfitis’ olarak adlandırdı ve kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşmanın obsesif kompülsif bir eğilim ve özgüven eksikliğini gidermenin bir yolu olarak tanımladı.

APA bu bozukluğun 3 seviyesi olduğunu belirtti:

Borderline selfitis: (Sınırda) Kişinin kendi resmini en az günde üç kez çekmesi ama sosyal medyada paylaşmaması

Acute selfitis: (İleri düzeyde) Kişinin kendi resmini günde en az üç kere çekmesi ve her birini günde 3 kere sosyal medyada paylaşması

Chronic selfitis: (Kronik) Kontrol edilemez bir biçimde kişinin kendi fotoğrafını gece gündüz sürekli çekmesi ve günde altı kereden fazla bu resimleri sosyal medyada paylaşması.

APA’ya göre bu hastalığın henüz bir tedavisi yok fakat bilişsel davranış terapisi ile geçici bir tedavi sağlanabilir.

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