Yaşam
Melih Gökçek ve Hüseyin Çelik özgür Twitter'a selfie ile döndü
Melih Gökçek ve Hüseyin Çelik birlikte çektirdikleri 'selfie'yi Twitter'da paylaştı
AYM'nin Twitter engellemesini kaldırılmasının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek birlikte öektirdikleri 'selfie'yi Twitter'da paylaştı.
Çelik'in çektiği selfie pozunu paylaşan Melih Gökçek, fotoğrafla birlikte şu tweet'i kaydetti:
"İLK SELFİE Ak Parti İLDEN...BEN, GN BŞK YRD'MIZ Hüseyin Çelik, ANKARA MV TÜLAY SELAMOĞLU, İL BŞK MURAT ALPASLAN..."
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