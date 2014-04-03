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Yaşam

Melih Gökçek ve Hüseyin Çelik özgür Twitter'a selfie ile döndü

Melih Gökçek ve Hüseyin Çelik birlikte çektirdikleri 'selfie'yi Twitter'da paylaştı

03 Nisan 2014 22:07

 AYM'nin Twitter engellemesini kaldırılmasının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek birlikte öektirdikleri 'selfie'yi Twitter'da paylaştı.

Çelik'in çektiği selfie pozunu paylaşan Melih Gökçek, fotoğrafla birlikte şu tweet'i kaydetti:

"İLK SELFİE Ak Parti İLDEN...BEN, GN BŞK YRD'MIZ Hüseyin Çelik, ANKARA MV TÜLAY SELAMOĞLU, İL BŞK MURAT ALPASLAN..."

 

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