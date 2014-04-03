CHP'nin Şero'sundan selfie pozu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin ünlü kedisi Şero ile çekindiği selfie pozunu Twitter'da paylaştı. Fotoğrafın altına, "Şu anda genel merkezdeyim, KK ile selfie'mi yayınlıyorum. Artık lütfen santrali rahat bırakın" notu yazıldı.



Türkiye gündeminde kediler var



Enerji Bakanı Taner Yıldız, yerel seçimlerin yapıldığı 30 Mart'ta yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı, 'Espri yapmıyorum trafoya kedi girdi. Bu ilk kez yaşanmadı. Bunu seçime bağlamak yanlış' dedi. Sosyal medya dünden bu yana bu sözler en çok konuşulan konu oldu.